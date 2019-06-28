National Interest: Россия вряд ли нападёт, но Литве для беспокойства хватает и военной риторики Москвы

С 2014 года в сфере обороны стран Прибалтики наблюдается значительный прогресс, пишет в своей статье для The Natinal Interest сотрудник Брукингского института Стивен Пайфер.

Однако НАТО может предпринять лишь относительно скромные шаги в плане повышения оборонительного потенциала и дальнейшего сдерживания Москвы в регионе, указывает он со ссылкой на мнение Майкла О’Ханлона и Кристофера Скалуба, вместе с которыми недавно посетил Литву.

«Можно понять обеспокоенность высшего военного и политического руководства по поводу того, в каком положении находится эта страна в плане безопасности. У Литвы непростая история взаимоотношений с Советским Союзом и Россией. Некоторые в Вильнюсе считают, что Москва рассматривает страны Прибалтики как «временно утраченную территорию», — говорится в статье.

Между тем автор признаёт, что вероятность российского военного вторжения невысока. Однако, пишет он, литовцы не могут игнорировать даже малую угрозу, особенно если принять во внимание нынешнюю риторику Кремля, продолжающуюся модернизацию российской армии, поведение Москвы в течение последних пяти лет, а также использование ею военной силы для захвата Крыма* и конфликта в Донбассе.

Когда Министерство национальной обороны Литвы смотрит на своего соседа, то видит определённые поводы для беспокойства. Например, Россия наращивает военное присутствие в Калининграде, который находится к юго-западу от Литвы. А, по оценкам оборонного ведомства, в этом анклаве размещены около 20 тыс. российских военных, а также передовые зенитно-ракетные комплексы.

Литовцы полагают, что российская армия может провести мощное наземное наступление из Белоруссии на их страну, а ведь Вильнюс находится менее чем в 20 милях от белорусско-литовской границы. Как указывается в статье, поддерживать подобную операцию будет контингент Западного военного округа из 120 тыс. военных. Кроме того, у Москвы в регионе имеются значительные военно-воздушные силы, а также корабли в Балтийском море.

По мнению Стивена Пайфера, в настоящее время Литва, являющаяся членом НАТО, движется в правильном направлении, поскольку на протяжении последних шести лет при поддержке альянса укрепляет свою оборону. При этом автор убеждён, что «скромные шаги со стороны США и НАТО» могли бы серьёзно усилить сдерживающую силу альянса и укрепить его оборонную стратегию в Прибалтике.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).