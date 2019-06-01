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Welt: власти Германии заподозрили саботаж за поломками правительственных самолётов

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После серии неисправностей с правительственными самолётами Германии власти страны задумались о том, что, возможно, они вызваны саботажем. Впрочем, пока эти подозрения не подтвердились, сообщает немецкая газета Die Welt. Обслуживающая самолёты компания Lufthansa объяснила каждый инцидент с технической точки зрения, но частота неполадок за последние месяцы вызвала недовольство в ведомстве канцлера, МИД и бундесвере.
Welt: власти Германии заподозрили саботаж за поломками правительственных самолётов
Reuters

Аварийная посадка самолёта Ангелы Меркель по пути на саммит G20 привлекла внимание всего мира, пишет немецкая газета Die Welt. Кроме того, за последнее время произошёл ряд других аварийных случаев с правительственными самолётами Германии.

Неисправности находящихся в ведомстве бундесвера самолётов фиксируются уже на протяжении нескольких месяцев, что заставило правительство в Берлине задуматься о возможном саботаже или кибератаках. По данным занимающейся обслуживанием самолётов компании Lufthansa Technik, каждому инциденту есть техническое объяснение. Тем не менее, частота и обстоятельства аварийных случаев вызвали недовольство в ведомстве канцлера, министерстве иностранных дел, а также в бундесвере, отмечают немецкие СМИ.

Как сообщается в статье, в Lufthansa тоже обеспокоены аварийными ситуациями. Непосредственно после экстренного приземления правительственного самолёта «Конрад Аденауэр» с канцлером Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем на борту в конце ноября 2018 года ведомство по охране конституции поставило вопрос о саботаже и кибератаках. Однако подтверждения подозрений пока не было, отмечает Die Welt.

Из-за отказа системы связи Меркель и Шольцу пришлось пересесть на рейсовый самолёт, чтобы добраться до Буэнос-Айреса, где проходил саммит «Большой двадцатки». Другие высокопоставленные дипломаты Германии — в особенности, министр иностранных дел Хайко Маас и президент Франк-Вальтер Штайнмайер — из-за выявления неисправностей при проверке готовности самолёта к вылету за прошедшие несколько месяцев были вынуждены отменить ряд перелётов, искать альтернативные варианты или опоздать с прибытием на запланированные встречи, напоминает немецкая газета Die Welt. 

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Die Welt Германия Европа
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