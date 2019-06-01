Welt: власти Германии заподозрили саботаж за поломками правительственных самолётов

После серии неисправностей с правительственными самолётами Германии власти страны задумались о том, что, возможно, они вызваны саботажем. Впрочем, пока эти подозрения не подтвердились, сообщает немецкая газета Die Welt. Обслуживающая самолёты компания Lufthansa объяснила каждый инцидент с технической точки зрения, но частота неполадок за последние месяцы вызвала недовольство в ведомстве канцлера, МИД и бундесвере.

Аварийная посадка самолёта Ангелы Меркель по пути на саммит G20 привлекла внимание всего мира, пишет немецкая газета Die Welt. Кроме того, за последнее время произошёл ряд других аварийных случаев с правительственными самолётами Германии.

Неисправности находящихся в ведомстве бундесвера самолётов фиксируются уже на протяжении нескольких месяцев, что заставило правительство в Берлине задуматься о возможном саботаже или кибератаках. По данным занимающейся обслуживанием самолётов компании Lufthansa Technik, каждому инциденту есть техническое объяснение. Тем не менее, частота и обстоятельства аварийных случаев вызвали недовольство в ведомстве канцлера, министерстве иностранных дел, а также в бундесвере, отмечают немецкие СМИ.

Как сообщается в статье, в Lufthansa тоже обеспокоены аварийными ситуациями. Непосредственно после экстренного приземления правительственного самолёта «Конрад Аденауэр» с канцлером Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем на борту в конце ноября 2018 года ведомство по охране конституции поставило вопрос о саботаже и кибератаках. Однако подтверждения подозрений пока не было, отмечает Die Welt.

Из-за отказа системы связи Меркель и Шольцу пришлось пересесть на рейсовый самолёт, чтобы добраться до Буэнос-Айреса, где проходил саммит «Большой двадцатки». Другие высокопоставленные дипломаты Германии — в особенности, министр иностранных дел Хайко Маас и президент Франк-Вальтер Штайнмайер — из-за выявления неисправностей при проверке готовности самолёта к вылету за прошедшие несколько месяцев были вынуждены отменить ряд перелётов, искать альтернативные варианты или опоздать с прибытием на запланированные встречи, напоминает немецкая газета Die Welt.