Welt (TV)

Welt: «Конрад Аденауэр» в очередной раз встал на пути у немецкого правительства

Материал представлен в переводе ИноТВ
Лётная служба правительства Германии в очередной раз опозорилась, передаёт Welt. Из-за поломки колеса шасси правительственного самолёта «Конрад Аденауэр» глава МИД ФРГ Хайко Маас опоздал на заседание в штаб-квартире ООН, и как назло в тот момент, когда Берлин должен был взять на себя председательство в Совете Безопасности, отмечает немецкий телеканал.

Лётная служба федерального правительства Германии в очередной раз опозорилась. Из-за поломки колеса шасси правительственного самолёта «Конрад Аденауэр» министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас опоздал на заседание в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. И как назло в тот момент, когда Германия на целый месяц должна была взять на себя председательство в Совете Безопасности ООН.

В течение нескольких месяцев самолёт находился на капитальном ремонте. А всё потому, что в ноябре прошлого года канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось прервать свой полёт в Буэнос-Айрес на саммит «Большой двадцатки» из-за проблем с системой радиокоммуникации на борту.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Welt (TV) Германия Европа
теги
Ангела Меркель Германия ООН самолет Хайко Маас
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров