Welt: «Конрад Аденауэр» в очередной раз встал на пути у немецкого правительства

Лётная служба правительства Германии в очередной раз опозорилась, передаёт Welt. Из-за поломки колеса шасси правительственного самолёта «Конрад Аденауэр» глава МИД ФРГ Хайко Маас опоздал на заседание в штаб-квартире ООН, и как назло в тот момент, когда Берлин должен был взять на себя председательство в Совете Безопасности, отмечает немецкий телеканал.
Лётная служба федерального правительства Германии в очередной раз опозорилась. Из-за поломки колеса шасси правительственного самолёта «Конрад Аденауэр» министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас опоздал на заседание в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. И как назло в тот момент, когда Германия на целый месяц должна была взять на себя председательство в Совете Безопасности ООН.
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