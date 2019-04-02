Welt: «Конрад Аденауэр» в очередной раз встал на пути у немецкого правительства

13:37 Российский баскетболист Баландин дисквалифицирован за допинг Тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Роман Баландин получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил от Российской федерации баскетбола (РФБ).

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12:30 Нурмагомедов: UFC предлагает мне деньги за отказ от своих слов Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не вернётся в октагон без брата Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, которые получили более длительные дисквалификации за инцидент после боя с Конором Макгрегором.

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