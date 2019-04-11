Welt: после серии поломок Берлин наконец выделит €640 млн на новые самолёты для Меркель

Лопнувшие покрышки, неисправности в гидравлике, поломки системы радиокоммуникации: после затяжной серии аварий на бортах правительственных самолётов бюджетный комитет бундестага всё же одобрил покупку новых крылатых машин, сообщает Welt. В общей сложности для членов правительства Ангелы Меркель Берлин планирует приобрести три авиалайнера на сумму €640 млн, отмечает немецкий телеканал.
Лопнувшие покрышки, неисправности в гидравлике, поломки системы радиокоммуникации: после затяжной серии аварий на бортах правительственных самолётов бюджетный комитет бундестага всё же одобрил выделение денег на три новые крылатые машины.
Речь идёт о 640 миллионах евро. На эти деньги Лётная служба федерального правительства Германии должна будет закупить три новых авиалайнера дальнего действия. Об этом сообщает Deutsche Presse Agentur со ссылкой на бюджетный комитет бундестага.
«Удалось: одобрена покупка трёх Airbus A350-900», — именно так прокомментировал это решение представитель Военно-воздушных сил Германии в Twitter.
В наличии у Лётной службы федерального правительства имеется 14 самолётов. Многим из них, однако, уже более 20 лет.
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