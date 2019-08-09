Die Welt: затаили обиду — США пригрозили вывести войска из Германии

Соединённые Штаты пригрозили вывести свои войска из Германии, сообщает Die Welt. Как поясняет издание, Вашингтон элементарно разгневан тем, что Берлин категорически отказался принимать участие в военной операции США в Персидском заливе и в своё время незамедлительно отклонил просьбу Белого дома отправить наземные войска в Сирию.

В преддверии поездки главы Белого дома Дональда Трампа в Европу Соединённые Штаты пригрозили вывести свои войска из Германии, сообщает Die Welt.

«Это просто оскорбительно — налогоплательщики в США продолжают платить за 50 тысяч американских солдат в Германии, а немцы всё равно пускают прибыль от торговли на внутренние нужды», — заявил посол Соединённых Штатов в Берлине Ричард Гренелл.

Недовольна позицией правительства канцлера Ангелы Меркель и посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, отмечает немецкое издание.

«Польша тратит 2 процента ВВП на оборону и тем самым выполняет свои обязательства перед НАТО. Германия этого не делает. Мы были бы рады, если бы американские войска перебросили из Германии в Польшу», — написала у себя на странице в Twitter Мосбахер.

То, что Соединённые Штаты могут перебросить свои войска из ФРГ в Польшу, президент США Дональд Трамп дал понять ещё в июне в ходе встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Вашингтоне, напоминает Die Welt.

В свою очередь, Гренелл, продолжает издание, полностью разделяет позицию как главы Белого дома, так и посла США в Польше.

«Президент Трамп и Джорджетт Мосбахер правы, — выразил уверенность посол США в Германии. — Многие президенты просили крупнейшую экономику Европы заплатить за собственную оборону. Об этом их просили долгие годы многие правительства».

В сложившейся ситуации американцы и президент Соединённых Штатов просто должны отреагировать, призвал высокопоставленный дипломат.

Как поясняет Die Welt, Вашингтон элементарно разгневан тем, что Берлин категорически отказался принимать участие в военной операции США в Персидском заливе. Незамедлительно отклонила Германия и просьбу Соединённых Штатов отправить наземные войска в Сирию.