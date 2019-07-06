Handelsblatt: Шрёдер напомнил Берлину, что Германия — не банановая республика

Глава Белого дома Дональд Трамп пытается диктовать условия, а посол США в Германии Ричард Гренелл и вовсе осмеливается публично критиковать политику Берлина, заявил в интервью Handelsblatt Герхард Шрёдер. «Я уже не раз желал, чтобы федеральное правительство чётко дало ему понять, что его это не касается. Мы здесь всё-таки не банановая республика!» — констатировал экс-канцлер ФРГ.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намеренно уничтожает мировую экономическую систему, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Причём американский лидер делает это «под флагом свободы и рыночной экономики», возмутился экс-глава немецкого правительства.

«Протекционизм сам по себе я ещё понимаю. К нему прибегают все, в том числе и в Европе. Самое опасное в Трампе, однако, то, что даже друзьям и партнёрам он пытается диктовать, что они должны делать политически и экономически, а что — нет», — подчеркнул Шрёдер.

Другими словами главе Белого дома нужны «вассалы, а не партнёры», выразил уверенность бывший канцлер ФРГ.

Не стал скрывать Герхард Шрёдер свое недовольство и тем, на что, по его словам, «осмеливается» в Германии посол США Ричард Гренелл.

В частности, пояснил экс-глава немецкого правительства, американский дипломат позволяет себе «публично критиковать оборонный бюджет Германии и совершать нападки на автомобильную промышленность».

«Я уже не раз желал, чтобы федеральное правительство чётко дало ему понять, что его это не касается. Мы здесь всё-таки не банановая республика!» — констатировал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.