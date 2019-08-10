HAZ: «и ядерные ракеты прихватите» — в Германии отреагировали на угрозы США вывести войска

В Берлине ответили на угрозы Вашингтона вывести американские войска с территории Германии, сообщает Hannoversche Allgemeine. «Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свои ядерные ракеты», — призвал лидер немецких левых в бундестаге Дитмар Барч.
В частности, председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч «позитивно» отнёсся к последним заявлениям посла Соединённых Штатов в федеративной республике Ричарда Гренелла, уточняет немецкая газета.
«Это просто оскорбительно — налогоплательщики в США продолжают платить за 50 тысяч американских солдат в Германии, а немцы всё равно пускают прибыль от торговли на внутренние нужды», — цитирует Гренелла издание.
«Федеральное правительство должно непременно принять это предложение и обсудить с Вашингтоном план вывода войск», — заявил, в свою очередь, лидер немецких левых в бундестаге в интервью Hannoversche Allgemeine.
По мнению Дитмара Барча, посол Соединённых Штатов в федеративной республике Ричард Гренелл абсолютно прав.
«Налогоплательщики в США не должны платить за американских солдат в Германии», — согласился с высокопоставленным дипломатом председатель фракции левых.
Более того, американские налогоплательщики «не должны платить и за размещение ядерных ракет США в ФРГ», констатировал Барч.
«Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свои ядерные ракеты. И разумеется, они должны увезти их домой, а не в Польшу, иначе это приведёт к резкому ухудшению в отношениях с Россией, что противоречит интересам Германии и Европы», — подчеркнул председатель фракции Левой партии в бундестаге.
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