HAZ: «и ядерные ракеты прихватите» — в Германии отреагировали на угрозы США вывести войска

В Берлине ответили на угрозы Вашингтона вывести американские войска с территории Германии, сообщает Hannoversche Allgemeine. «Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свои ядерные ракеты», — призвал лидер немецких левых в бундестаге Дитмар Барч.

В Германии ответили на угрозы США вывести американские войска с территории ФРГ, сообщает Hannoversche Allgemeine.

В частности, председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч «позитивно» отнёсся к последним заявлениям посла Соединённых Штатов в федеративной республике Ричарда Гренелла, уточняет немецкая газета.

«Это просто оскорбительно — налогоплательщики в США продолжают платить за 50 тысяч американских солдат в Германии, а немцы всё равно пускают прибыль от торговли на внутренние нужды», — цитирует Гренелла издание.

«Федеральное правительство должно непременно принять это предложение и обсудить с Вашингтоном план вывода войск», — заявил, в свою очередь, лидер немецких левых в бундестаге в интервью Hannoversche Allgemeine.

По мнению Дитмара Барча, посол Соединённых Штатов в федеративной республике Ричард Гренелл абсолютно прав.

«Налогоплательщики в США не должны платить за американских солдат в Германии», — согласился с высокопоставленным дипломатом председатель фракции левых.

Более того, американские налогоплательщики «не должны платить и за размещение ядерных ракет США в ФРГ», констатировал Барч.

«Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свои ядерные ракеты. И разумеется, они должны увезти их домой, а не в Польшу, иначе это приведёт к резкому ухудшению в отношениях с Россией, что противоречит интересам Германии и Европы», — подчеркнул председатель фракции Левой партии в бундестаге.