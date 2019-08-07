Newsweek: «первые и единственные» применили ядерное оружие — Иран припомнил США Хиросиму

США были «первой и единственной страной» в мире, применившей ядерное оружие в бою, напомнил 6 августа, в годовщину бомбардировки Хиросимы, в своём Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По словам дипломата, Америка продолжает терзать мирных людей — на этот раз «экономическим терроризмом», наказывая тех, кто пытается придерживаться ядерной сделки.

В годовщину бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года в конце Второй мировой войны Иран напомнил, что атомную бомбу на два японских города сбросил не кто иной, как Америка, став «первой и единственной» в мире страной, применившей в бою ядерное оружие, пишет Newsweek.

Во вторник 6 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, против которого США недавно ввели санкции, написал в своём Twitter: «Спустя 74 года после того, как США стали первой и ЕДИНСТВЕННОЙ страной, напавшей на город при помощи ядерного оружия, разработанного с целью добиться как можно большего количества жертв, они ДО СИХ ПОР мучают мирное население. На этот раз с помощью экономического терроризма, нарушая историческое ядерное соглашение и наказывая тех, кто пытается его придерживаться».

— Javad Zarif (@JZarif) 6 августа 2019 г.

Как напоминает Newsweek, после того как США вышли из международной ядерной сделки с Ираном, администрация президента Дональда Трампа ввела в отношении Тегерана масштабные экономические санкции. Ситуацию также усложняют трения в Ормузском проливе, где, как утверждают американцы, Иран угрожает торговым судам.

Свой пост Зариф сопроводил изображениями разрушенной взрывом Хиросимы, где в 1945 году погибли по меньшей мере 140 тыс. человек. Жертвами второй бомбы, сброшенной на Нагасаки, по оценкам, стали 70 тыс. человек. В обоих случаях большая часть погибших были мирными гражданами. С тех пор никакая другая страна ни в одном конфликте больше не прибегала к подобному оружию массового поражения, хотя, по имеющимся данным, по меньшей мере у восьми государств есть такие технологии.

Как настаивает Дональд Трамп, его политика «максимального давления» в отношении Ирана нацелена на то, чтобы помешать Тегерану обзавестись ядерным оружием. Но пока в ответ на односторонние действия США Иран лишь ускоряет свою работу над заветной технологией, также нарушая условия пока ещё действующего ядерного соглашения.

Сейчас Америка собирает международную коалицию, чтобы патрулировать Ормузский пролив и Персидский залив. Newsweek обращает внимание, что, судя по данным японских СМИ, Токио, ставший близким союзником США после Второй мировой, в этот раз не спешит поддерживать друзей на Ближнем Востоке. В случае с Ираном Япония, похоже, предпочитает пытаться уменьшить напряжённость между Тегераном и Вашингтоном.