Times: Лондон вступил в коалицию США в Персидском заливе, не дожидаясь европейских союзников

Британия присоединилась к миссии США в Персидском заливе, которая призвана «защитить» от Ирана торговые суда в регионе. В то же время европейские союзники Лондона и Вашингтона, включая Берлин, не спешат вступать в эту коалицию и надеются сохранить ядерное соглашение с Тегераном, пишет The Times.

Британия присоединилась к коалиции США, которая призвана защитить коммерческое судоходство в Персидском заливе. При этом мнение остальных европейских союзников было проигнорировано, пишет The Times.

«Великобритания намерена обеспечить защиту её груза от незаконных угроз, и поэтому мы присоединились к миссии по обеспечению морской безопасности в Персидском заливе. Отстаивание международного морского права и свободы прохода соответствует нашим общим интересам. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с США и другими в поиске решения проблем в Ормузском проливе», — объявил накануне министр обороны страны Бен Уоллес.

В то же время глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб подчеркнул, что позиция страны «не изменилась». «Мы по-прежнему заинтересованы в работе с Ираном и нашими международными партнёрами для разрядки ситуации и сохранения ядерной сделки», — пояснил он.

В настоящий момент в Ормузском проливе находятся два британских корабля — эсминец Duncan и фрегат Montrose. Они уже успешно сопроводили 47 торговых судов, с тех пор как зарегистрированный в Соединённом Королевстве танкер был «незаконно захвачен» иранскими властями, отмечает издание.

Между тем западных союзников ещё только предстоит убедить в необходимости присоединиться к инициативе США, хотя ещё правительство Терезы Мэй призывало создать европейскую оперативную группу. Вашингтон разработал собственные планы по созданию коалиции под названием «Операция страж», которая также столкнулась с проблемой привлечения участников.

Британские власти продолжают надеяться, что формальное создание международной миссии в Персидском заливе убедит вступить в неё другие страны. Они считают, что часть возглавляемого США партнёрства может стать отдельной европейской группой, если к нему присоединятся новые участники. Но некоторые европейские государства, в том числе Германия, уже ясно дали понять, что они не собираются входить в любую оперативную группу, которой заведует Вашингтон, обращает внимание The Times.

По мнению издания, отчасти нежелание европейцев вступать в американскую коалицию объясняется отличием их позиции по Ирану. США, добивающиеся «максимального давления» на Тегеран, вышли из ядерной сделки 2015 года, а ЕС пытается сохранить это соглашение.