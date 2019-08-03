Newsweek: Иран призвал США отказаться от экономического терроризма и самоизоляции

Вашингтон рискует вызвать ещё большее отторжение у мировых держав и ближневосточных государств, если продолжит навязывать свою волю с помощью санкций и тарифов. Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По словам политика, власти США должны адаптироваться к глобальным переменам, в противном случае они лишь усугубят собственную изоляцию, пишет Newsweek.

Америка рискует ещё сильнее оттолкнуть от себя другие мировые державы и региональных игроков на Ближнем Востоке, если она продолжит навязывать другим свои взгляды с помощью санкций. Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, пишет Newsweek.

Зариф, который не так давно попал в чёрный список США «за выступление от лица своего правительства», подчеркнул, что Тегеран продолжает налаживать отношения со своими соседями. В это же время американский президент Дональд Трамп пытается подорвать внешние связи Исламской республики с помощью экономических и дипломатических ограничений.

Министр также обратил внимание на то, что Китай и Россия выступают против того, как США обращаются с ними в последнее время. По словам Зарифа, Пекину не нравится развязанная против него торговая война, а Москве — нападки Вашингтона, обвиняющего её в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Пока иранский региональный диалог и договор о ненападении движутся вперёд, «команда Б» скукоживается», — написал Зариф в Twitter, подразумевая под «командой Б» советника Белого дома Джона Болтона вместе с лидерами Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ. — США должны перестать изолировать себя и адаптироваться к новой глобальной реальности. Происходит сдвиг в коммерции и силе: ни экономический терроризм против Китая и Ирана, ни выход из ДРСМД с Россией не дадут этому процессу обратный ход».

В 2015 году «влиятельные мировые игроки» Китай, ЕС и Россия помогли подписать соглашение между США и Ираном, которое ослабляло санкции против ближневосточной страны в обмен на свёртывание её ядерной программы. Но Трамп обвинил Тегеран в разработке оружия и в одностороннем порядке ввёл новые ограничения, напоминает издание.

Европейские участники ядерного соглашения попытались создать механизм для обхода американских санкций, но их успех оказался весьма ограниченным. Это дало Ирану повод возобновить обогащение урана, отмечает Newsweek.

Тем временем Вашингтон развернул дополнительные войска на Ближнем Востоке. Американские власти обвинили Иран в том, что он стремится подорвать их региональные интересы и стоит за недавними нападениями на нефтяные танкеры в Ормузском проливе.

Ситуация в Персидском заливе серьёзно обострилась. Иран и США объявили, что сбили беспилотник другой стороны. Затем Исламская республика и Великобритания захватили друг у друга танкеры якобы из-за юридических проблем, обращает внимание издание.

Между тем администрация Трампа без особого успеха попыталась собрать международную коалицию против Ирана. Власти США объявили о создании инициативы для защиты морских путей, но эти планы не получили поддержки Германии и были прохладно встречены Францией, которая предпочла вариант, предложенный Британией.

В то же время Россия и Китай призвали решать существующий кризис в Персидском заливе на региональном уровне, и Иран поддержал эту идею. Главнокомандующий флотом республики подписал договор о военном сотрудничестве с Москвой.

Кроме того, иранский президент Хассан Рухани встречался с иракским премьером Аделем Абделем Махди, а Зариф — со своим оманским коллегой Юсуфом бен Аляви. Все они подчеркнули важности диалога между соседями.

Глава пограничной службы Ирана даже провёл редкие переговоры с представителями ОАЭ, которые являются ярыми критиками Исламской республики и близкими партнёрами США, об обеспечении безопасности на морских путях. В результате был подписан меморандум понимания. Одновременно с этим Зариф вновь открыл дверь для труднодостижимых переговоров между Тегераном и Эр-Риядом.

Вместе с тем санкции Минфина США против Зарифа лишь укрепили сомнения, что старые соперники возобновят дипломатический диалог. Революционная гвардия Ирана, которая также находится в чёрном списке Вашингтона, назвали эти действия проявлением «отчаяния, истощения и слабости».

ЕС выразил «сожаление» по поводу этого решения США и пообещал продолжить работу с Зарифом. Китай и Россия также критически отнеслись к этому шагу, но после того, как Трамп объявил о новых тарифах против Пекина и отказался от ДРСМД с Москвой, сближение с Вашингтоном на этом фронте также оказалось отдалённой перспективой, заключает Newsweek.