Обозреватель Bloomberg: из-за политических просчётов США союзники не спешат в Ормузский пролив

Из-за неудач во внешней политике, которые Америка терпит уже на протяжении многих лет, даже ключевые союзники по НАТО уже не спешат иметь с ней дело, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Поэтому на призыв США сообща «защитить свободу судоходства» в Ормузском проливе до сих пор мало кто откликнулся. И это наглядно демонстрирует слабость американских «альянсов», отмечается в статье.

Вопрос об отправке военно-морской миссии в Персидский залив можно считать наглядной проверкой того, есть ли у США во главе с Дональдом Трампом сейчас реальные союзники в Европе, отмечает Леонид Бершидский в статье для Bloomberg. Американская администрация официально попросила Германию, Францию и Великобританию присоединиться к военно-морской миссии для «обеспечения безопасного судоходства» через Ормузский пролив и «борьбы с агрессией» Ирана. Но Германия отклонила эту просьбу, Франция пока не дала ответа, а для участия Великобритании потребовалось, чтобы контроль над правительством страны взял в свои руки новый премьер-министр Борис Джонсон. Такие проблемы, с которыми столкнулись американцы, свидетельствуют о «бессмысленности и ничтожности трансатлантического альянса», подчёркивает автор.



В отличие от Франции или Великобритании, развёртывание немецких войск в любой точке мира должно быть одобрено парламентом Германии — однако почти все политические силы страны настроены против участия в любых миссиях США против Ирана, поясняется в статье. И самое главное, что за такое участие не выступает ни одна из партий в правящей коалиции. Немецкие политики опасаются, что любая европейская сила в Персидском заливе станет «заложником ситуации, которую она не контролирует», и при этом фактически участие в подобной миссии будет означать принятие на себя обязательств действовать в любом дальнейшем потенциальном конфликте на стороне США, сообщает Bloomberg. А партия ХДС, которую возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, полагает, что любая миссия должна ограничиваться лишь «наблюдением» за ситуацией в регионе, но не участием в каком-либо военном противостоянии, отмечает автор.



Из трёх ведущих европейских военных держав Германию, в отличие от Франции и Великобритании, меньше всего интересует то, что происходит сейчас в Ормузском проливе, говорится в статье. Это связано с тем, что большую часть нефти эта страна получает из России или от других поставщиков, не использующих транспортировку через этот пролив, поясняет автор. Поэтому её энергетическая безопасность не находится в непосредственной зависимости от споров с Ираном и ситуации в данном регионе.



Франция пока не объявила о своём решении, следует ли ей направлять военные корабли для участия в любой операции под руководством США или предпринять какие-то альтернативные действия европейскими силами. Однако эта страна получает основную часть своей нефти из Персидского залива, а её крупнейшим поставщиком является Саудовская Аравия — поэтому у неё есть непосредственный интерес в том, чтобы ситуация в регионе не была напряжённой, отмечается в статье. Этим и объясняются в определённой мере «колебания» Парижа в отношении американской инициативы.



Но учитывая переменчивый характер Трампа, а также его воинственно настроенных советников, отправка военных кораблей в Персидский залив для любой европейской страны может обернуться риском быть втянутой в очередную американскую войну на Ближнем Востоке, предупреждает автор. Франции, как и Германии, повезло, что она смогла избежать участия в иракском конфликте в 2003 году, чего не скажешь о вторжении стран НАТО в Ливию в 2011 году. Между тем общая польза от участия Европы в ливийской операции оказалась сомнительной, констатирует Bloomberg: «Ввергнутая в анархию Ливия стала служить главным перевалочным пунктом для лиц, искавших убежища, которые массово направились в Европу».



Больше всех заинтересована в отправке миссии Великобритания, поскольку Иран продолжает удерживать британский танкер, а Саудовская Аравия является главным поставщиком авиационного топлива в страну, отмечается в статье. И учитывая, что у британцев недостаточно собственных сил в Персидском заливе, её стремление взаимодействовать с американцами вполне можно понять, поясняет автор: «В отличие от Германии и Франции, Великобритания никогда не стремилась к стратегической автономии от Вашингтона». Но даже несмотря на это, потребовалось, чтобы контроль над правительством страны взял в свои руки Борис Джонсон, чтобы Лондон смог выступить в качестве добровольного участника любой операции США. «Возможно, он и прав в том, что взаимодействует с США, если этого не делают его европейские партнёры: Америка сильнее, чем они, и в любом случае, Джонсон твёрдо намерен в ближайшее время вывести Великобританию из Евросоюза», — пишет Bloomberg.



В действительности США способны «обеспечить безопасность судоходства» через Ормузский пролив самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны Европы, уверен автор. Однако проблемы, с которыми они столкнулись в получении запрошенной у союзников «помощи», свидетельствуют о бессмысленности и ничтожности трансатлантического альянса, подчёркивается в статье: «Из-за неудач во внешней политике, которые Америка терпит на протяжении многих лет, её ключевые союзники по НАТО стали слишком осторожными, чтобы «связываться» с ней — даже когда США предлагают не тотальную войну в какой-то далёкой стране, а просто операцию по защите важного судоходного маршрута от противника, который вряд ли пойдёт на конфликт с широкой западной коалицией».



«Но всё равно, наверное, даже к лучшему, что США решили вмешаться. Ведь если бы этого не произошло, то европейцы могли бы ещё не одну неделю обсуждать собственную совместную операцию, однако так ничего бы и не решили», — заключает автор.