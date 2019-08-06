Reuters: британский министр обещает усилить альянс против Ирана и России после брексита

В ближайшее время министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб собирается посетить США, Канаду и Мексику. Он намерен обсудить отношения с этими странами после выхода Британии из ЕС, в том числе усиление альянса для противостояния «угрожающему поведению» Ирана и «дестабилизирующим действиям» России в Европе, сообщает Reuters.
Перед брекситом Лондон стремится упрочить свои связи с Канадой, Соединёнными Штатами и Мексикой. С этой целью министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отправится в тур по этим странам, пишет Reuters.
Рааб был назначен на должность главы МИД Соединённого Королевства новым премьер-министром Борисом Джонсоном, который обещает вывести страну из Евросоюза в конце октября со сделкой или без неё, напоминает издание.
Евросоюз остаётся крупнейшим торговым партнёром Британии. В прошлом году её экспорт в страны ЕС составил £289 млрд, а импорт из блока — £345 млрд. Но сторонники брексита уверяют, что выход из организации позволит Лондону заключать собственные новые двусторонние экономические сделки.
«Я намерен придать импульс нашим экономическим отношениям с неевропейскими партнёрами. Это означает, что мы будем работать с ними, чтобы обеспечить плавное изменение наших торговых соглашений после брексита. Это также означает быстрый переход к широкому ряду торговых сделок, которые стимулируют бизнес, снижают цены для потребителей и соответствуют нашим высоким стандартам», — заявил Рааб перед поездкой в Торонто, Вашингтон и Мехико.
Политик добавил, что он воспользуется визитом в американские столицы, чтобы обсудить ключевые международные вопросы. В том числе «угрозу» мировому сообществу со стороны Москвы и Тегерана.
«Я также хочу выстроить более прочный альянс для поддержания международного правопорядка и решения проблем, которые угрожают нашей безопасности, будь то грозное поведение Ирана, или дестабилизирующие действия России в Европе, или угроза терроризма и изменения климата», — подчеркнул Рааб.
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