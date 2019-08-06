CNN: Борис Джонсон рискует оказаться последним премьер-министром Соединённого Королевства

Новый премьер-министр Великобритании обещает, что страна выйдет из Евросоюза любой ценой к концу октября, однако националистические группы в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе не поддерживают его политику, пишет CNN. Дальнейшее столкновение интересов правящей партии Англии и региональных партий может привести к распаду Соединённого Королевства, несмотря на все усилия Джонсона по его сохранению.

В случае «жёсткого» брексита Борис Джонсон постарается сохранить единое Соединённое Королевство, однако ему придётся противостоять проевропейским региональным настроениям, сообщает CNN. Во время своих визитов в четыре государства, входящих в Королевство, новый премьер-министр столкнулся с противниками его бескомпромиссного подхода к брекситу: глава правительства намерен обеспечить выход страны из Евросоюза 31 октября без сделки.

Как рассказывает новостной сайт, в Шотландии Джонсона освистали проевропейцы и борцы за независимость от Англии. Никола Стерджен, первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии, рассказала местным СМИ, что премьер-министру не хватило смелости встретиться с шотландцами во время своего приезда. В Уэльсе Джонсона критикуют за отсутствие плана по предотвращению наиболее тяжёлых последствий «жёсткого» брексита, особенно для валлийских фермеров.

Первый министр Уэльса Марк Дрекфорд отметил, что новый лидер консерваторов демонстрирует «настораживающее отсутствие конкретики». В свою очередь Северная Ирландия, которой угрожают самые серьёзные последствия выхода без сделки — сооружение стены на границе с республикой Ирландия и возможное возвращение к сектантскому насилию, — приветствовала Джонсона протестами и плакатами «Брексит — это границы». Премьер-министр особенно непопулярен в этой части Королевства из-за своего пренебрежительного отношения к мирному процессу в Северной Ирландии и недостаточной осведомлённости о сложностях, которые могут возникнуть при возобновлении отложенных мер по разделению власти.

Такие настроения представляют проблему для премьер-министра, который в своей политике делает ставку на брексит любой ценой и объединение своей страны. Сохранение единства является крайне важным пунктом для возглавляемой им Консервативной и Юнионистской партии. Однако юнионизм потерял свою привлекательность для британского электората, особенно после референдума по брекситу.

«Я совсем не удивлюсь, если брексит без сделки будет потом рассматриваться историками как событие, приведшее к расколу Соединённого Королевства», — поделился своим мнением с CNN Роб Форд, профессор политологии из Манчестерского университета. Он объяснил, что больше всего брексит поддерживают английские националисты, которых не интересует Евросоюз, поэтому они готовы им пожертвовать. Таким образом, в Англии, самой населённой и сильной части Соединённого Королевства, за выход из ЕС выступают те же группы, которые придерживаются принципа «Англия прежде всего».

В Северной Ирландии всё совершенно по-другому: самые ярые защитники брексита являются юнионистами, которые считают немыслимым любое отделение от основной части Королевства. Каждый раз, когда будет стоять вопрос о границе с республикой Ирландия или о морской границе с Великобританией, они предпочтут первое. С другой стороны, ирландские республиканцы выступают против границ между частями Ирландии любой ценой.

Самые бескомпромиссные хотят, чтобы в конечном итоге Ирландия снова стала единой. Данные проведённого недавно исследования подтверждают, что те, кто называет себя ирландцами, по-прежнему выступают за объединённую Ирландию, в отличие от тех, кто чувствует себя больше британцами. Однако опрос также показал, что за последние 20 лет всё больше жителей Северной Ирландии не идентифицируют себя ни с юнионистами, ни с республиканцами. Не являясь ярыми сторонниками объединённой Ирландии, они тем не менее начинают видеть в ней неизбежное следствие «жёсткого» брексита.

Тем временем в Шотландии выступающие против независимости поддерживают брексит. По словам Роба Форда, когда Шотландская национальная партия предложит второй референдум о независимости, чтобы присоединиться к ЕС, шотландские евроскептики не захотят менять указку Лондона на указку Брюсселя. Это открывает возможность Николе Стерджен и её националистам стать в Шотландии партией, выступающей за сохранение членства в Евросоюзе.

Как напоминает информационный сайт, в 2014 году 55% шотландцев проголосовало за то, чтобы остаться в Соединённом Королевстве. В то время этот референдум планировалось проводить каждый раз при смене поколений. Принимая во внимания то, что на референдуме по брекситу 62% шотландцев высказалось против выхода из ЕС, а консерваторы Джонсона продвигают самую жёсткую форму брексита, можно понять, почему шотландские националисты ожидают второй референдум с оптимизмом.

Таким образом, в Северной Ирландии и Шотландии большинство (56% и 62% соответственно) выступает против брексита и может уклониться от юнионистских идей Джонсона. В отличие от них, Уэльс проголосовал за брексит и не может похвастаться сильным движением за независимость, однако здесь хорошо развит национализм, сторонники которого по исторически сложившейся традиции не любят консерваторов и ненавидят предложенный Джонсоном выход без сделки. Перед премьер-министром стоит задача не допустить их до голосования и отдать больше мест в уэльском парламенте оппозиционерам.

В конечном итоге, пишет CNN, премьерство Бориса Джонсона может рассматриваться как борьба между националистическими движениями. Чтобы укрепиться у власти, ему нужно сделать ставку на голоса англичан. Роб Форд сравнил их с 300-килограммовой гориллой, которая борется со всеми другими националистами: с её помощью можно удалить с ринга любого соперника.

Кажется маловероятным, что бескомпромиссная политика Джонсона сможет удовлетворить все четыре государства, входящих в состав Соединённого Королевства, — по крайней мере до брексита. Если внезапно состоятся внеочередные выборы — что предсказывают многие британские наблюдатели, — желание угодить сразу всем может стать не очень умной стратегией.

«Если же английская горилла действительно выбросит остальных членов Соединённого Королевства с ринга, то её младшие братья могут и не захотеть возвращаться, — отмечает в заключение CNN. — И с большей долей вероятности английских избирателей это не будет сильно волновать».