Euronews: Великобритания заранее подсчитывает потери от брексита

С приближением брексита прогнозы экономического развития Великобритании становятся всё более негативными. Июль стал худшим месяцем для курса фунта стерлингов за последние три года, а прогнозируемый рост ВВП за ближайшие два года понижен. Однако новый министр финансов Саджид Джавид уверяет, что экономика Великобритании достаточно сильна, чтобы выдержать испытание брекситом, передаёт Euronews.
Брексит ещё не наступил, но его приближение всё сильнее давит на британскую экономику. Июль стал худшим месяцем для курса фунта стерлингов с осени 2016-го. А Банк Англии понизил прогнозируемый рост ВВП на ближайшие два года — с 1,5% и 1,6% за 2019-й и 2020-й, соответственно, до 1,3%.
МАРК КАРНИ, глава Банка Англии:Экономические перспективы Великобритании будут по-прежнему определяться характером выхода из ЕС, а денежно-кредитная политика будет зависеть от влияния брексита на спрос, предложение и обменный курс. Таким образом, денежно-кредитная политики с брекситом не изменится автоматически, есть разные варианты. После референдума Банк Англии работал над тем, чтобы финансовая система была готова к брекситу в любом виде. Аналогичным образом, работа правительства и деловых кругов по подготовке к выходу без сделки жизненно важна для снижения потенциально разрушительных последствий перехода к отношениям с ЕС по линии ВТО. Но эти приготовления не могут устранить фундаментальные изменения в торговых отношениях, которые повлечёт за собой брексит без сделки.
Новый министр финансов Великобритании Саджид Джавид уверен, что экономика достаточно сильна и выдержит испытание брекситом.
САДЖИД ДЖАВИД, министр финансов Великобритании: Став министром финансов, я придал турбоускорение нашей работе по подготовке к брекситу как в казначействе, так и в правительстве. Не потому, что мы хотим такого исхода. Но мы должны быть готовы, ведь мы выходим из ЕС 31 октября. И сегодня я объявил о выделении 2,1 миллиарда фунтов стерлингов правительственным учреждениям, чтобы мы могли должным образом подготовиться к выходу без сделки, если это произойдёт.
Британское правительство потратило на подготовку к брекситу уже около семи миллиардов евро. В Брюсселе после провала соглашения с Лондоном неоднократно заявляли, что готовятся к «жёсткому» брекситу и не готовы менять предложенные условия сделки.
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