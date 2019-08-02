Euronews: Великобритания заранее подсчитывает потери от брексита

23:28 Швейцарский журналист рассказал о важности Крыма для России Швейцарский журналист Кристиан Мюллер в своей статье для интернет-газеты Infosperber заявил, что Крым, в частности Севастополь, представляет для России особую важность «в гражданском и военном плане».

23:17 Путин одобрил закон о транспортной безопасности в России Российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении транспортной безопасности в стране. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

23:12 Глава РФБ назвал город, который может принять матчи женского ЧМ-2022 по баскетболу Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о заявке на проведение в России чемпионата мира по баскетболу среди женских команд в 2022 году.

23:00 В секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля По меньшей мере 49 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.

22:59 В «Ростове» отреагируют на решение РФС по инциденту с фанатами «Спартака» Футбольный клуб «Ростов» намерен принять необходимые меры по улучшению организации матчей на домашнем стадионе после инцидента с болельщиками московского «Спартака».

22:50 В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали 11 человек В Татарстане в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля пострадали 11 человек, семеро из них доставлены в больницу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

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22:39 Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до марта 2021 года так называемой дачной амнистии, то есть возможности упрощённого оформления собственности на дачную недвижимость.

22:29 Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки июля в Европе.

22:21 На Украине заявили о допросе граждан из-за паспортов России Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире радио «Новое время» заявил, что украинские следователи допросили граждан, обратившихся за получением российских паспортов.

22:17 Более 453 тысяч автомобилей с АКПП продано в России в первом полугодии 2019 года Более 453 тыс. автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) продано в России в первые шесть месяцев 2019 года, что на 3% больше по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

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22:10 Рэтклифф передумал выдвигаться на пост главы Нацразведки США Американский конгрессмен Джон Рэтклифф отказался выдвинуть свою кандидатуру на пост директора Нацразведки США. Об этом написал в своём Twitter президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

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21:57 Московской канатной дорогой с начала запуска воспользовались более 800 тысяч пассажиров Московской канатной дорогой с начала запуска воспользовались свыше 800 тыс. пассажиров, сообщает НСН.

21:56 Помощь доставили в отрезанный паводком посёлок Иркутской области Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) совместно с сотрудниками МЧС и Росгвардии доставили гуманитарную помощь в посёлок Октябрьский-2 Иркутской области, оказавшийся отрезанным в результате паводка.

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21:46 Российские волейболистки обыграли Мексику на старте отбора на ОИ-2020 Женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Мексики в первом матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года.

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21:41 Кличко прокомментировал заявление об отставке Богдана Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал заявление Андрея Богдана об отставке с поста главы офиса президента Украины.

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21:16 Трамп продлил срок наступления потолка госдолга США Американский лидер Дональд Трамп подписал законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга.

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21:04 США приступают к разработке запрещённых ДРСМД ракет Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приступают к разработке ракет, которые ранее были запрещены данным соглашением.

21:03 В Нижегородской области рассказали о росте экспорта сельхозпродукции Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион за полгода увеличил экспорт продукции агропромышленного комплекса почти на четверть, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

21:01 Писаренко прокомментировала сообщение о смерти певицы Стрельченко Народная артистка РСФСР, певица Галина Писаренко в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о смерти своей коллеги Александры Стрельченко.

20:59 Хачанов рассказал, что он мог стать профессиональным баскетболистом Первая ракетка России Карен Хачанов рассказал, что мог бы стать баскетболистом, если бы не занятия теннисом.

20:55 В Крыму обезвредили 17 снарядов времён Великой Отечественной войны В Симферопольском районе обезвредили 17 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

20:53 Эксперт прокомментировал сообщения о появлении в Москве тропических клопов Ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о появлении в Москве тропических постельных клопов.

20:47 МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД.

20:46 В FIVB объяснили, почему Белгород не примет матчи ЧМ-2022 по волейболу В Международной федерации волейбола (FIVB) прокомментировали решение не включать Белгород в список городов, которые примут матчи чемпионата мира 2022 года среди мужских команд.

20:42 В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.

20:38 Путин упростил получение права на временное проживание в России Российский президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России для отдельных категорий иностранных граждан.

20:37 Широков высказался об уровне РПЛ Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков прокомментировал вылет тульского «Арсенала» из Лиги Европы, а также выразил обеспокоенность уровнем футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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20:28 В СНБО Украины назвали главную тему встречи Зеленского с Трампом в США Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк назвал главную тему встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в США.

20:24 Мозгов заявил, что попытается вернуться в НБА Центровой подмосковного клуба «Химки» и сборной России Тимофей Мозгов рассказал, что нацелен на возвращение в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

20:18 Широков высказался о причинах перехода Малкома из «Барселоны» в «Зенит» Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков высказал мнение о переходе в команду бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.

20:17 Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

20:11 Ларссон заявил, что надеется в будущем достичь уровня своего отца Шведский нападающий Джордан Ларссон, перешедший в московский «Спартак», рассказал , что надеется в будущем достичь уровня своего отца — легендарного форварда сборной Швеции Хенрика Ларссона.

20:07 В Подмосковье ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике Пожарные ликвидировали открытое горение на территории склада мебельной фабрики в городе Одинцове Московской области. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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19:56 Новичок «Спартака» Ларссон рассказал, как нужно произносить его имя Шведский нападающий Джордан Ларссон, перешедший в московский «Спартак», рассказал, как нужно произносить его имя.