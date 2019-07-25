FP: брексит по Джонсону позволит российским деньгам влиять на политику Лондона

В британских спецслужбах растут опасения, что брексит без сделки, возможность которого допускает новый премьер Борис Джонсон, откроет Великобританию не только российским деньгам, но и влиянию, пишет научный сотрудник Королевского Объединённого института оборонных исследований Марк Галеотти в Foreign Policy. При этом Галеотти отмечает, что Джонсон не сделал борьбу с такими последствиями брексита одним из своих приоритетов.

В Национальном криминальном агентстве Великобритании опасаются, что приход к власти в стране Бориса Джонсона помешает борьбе с грязными деньгами из России, пишет старший научный сотрудник Королевского Объединённого института оборонных исследований Марк Галеотти в статье для Foreign Policy. Объясняется это тем, что борьба с потоком российских денег не входит в список приоритетных для новоиспечённого премьер-министра вопросов.

На подобные опасения наталкивает не столько беспокойство о слишком мягком подходе Джонсона к отношениям с президентом России Владимиром Путиным, сколько влияние брексита без сделки на экономику.

Галеотти отмечает, что трудно сказать, как Джонсон относится к Путину, однако его точно нельзя назвать поклонником или закадычным другом российского лидера.

Однако, по прогнозу Банка Англии, в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки ВВП страны сократится на 8%. В связи с этим многие полагают, что необходимость правительства в ликвидных средствах и инвестициях заставит страну быть более открытой грязным деньгам, чем прежде.

Кроме того, опасения подогревает тот факт, что на посту мэра Лондона Джонсон не боролся с потоком российских денег, а лишь облагал инвестиции в недвижимость налогом.

«Присутствие здесь российских олигархов со связями с Кремлём должно рассматриваться как риск национальной безопасности, а не экономическая возможность», — заявил бывший офицер британской разведки, пожелавший остаться неизвестным, Галеотти.

При этом, по словам автора статьи, олигарха от простого состоятельного человека отличает наличие политического влияния, которое не идёт в сравнение даже с его богатством. Новое поколение российских олигархов разбогатело во многом благодаря государственным контрактам и патронажу. Многих из них с Путиным связывают давние связи. Другие стремились войти в окружение президента, понимая, что настоящая валюта в России вовсе не рубль, а политическая власть.

Таким образом, решение Джонсона о выходе Великобритании из ЕС без сделки не только увеличит поток российских денег, но и, что намного более важно, сделает страну более восприимчивой к влиянию Кремля.

Вместе с тем Галеотти отмечает, что вести дела с Россией и при этом оставаться в безопасности можно. Также можно показать, что Запад вовсе не настроен против страны или её правительства. Однако здесь необходима тонкость, а это, как пишет автор в своей статье для Foreign Policy, никогда не было сильной стороной Джонсона.