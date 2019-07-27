Sky News: Трамп предсказал пятикратный рост объёмов торговли между Британией и США после брексита

Дональд Трамп предсказал, что после брексита торговля между Соединёнными Штатами и Британией может вырасти вплоть до 5 пяти раз. Американский президент заявил это после состоявшегося вчера вечером телефонного разговора с Борисом Джонсоном, в ходе которого они сошлись во мнении, что выход из ЕС предоставит ни с чем не сравнимые финансовые возможности для обеих стран. Господин Трамп также заявил, что сейчас ведутся переговоры по торговому соглашению.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я только что пообщался с Борисом, поздравил его. Он горит желанием действовать. Он будет… Думаю, он прекрасно справится со своими обязанностями. Мы уже работаем над торговым соглашением. И полагаю, это будет очень содержательное торговое соглашение.

Вместе с Соединёнными Королевством мы можем в 3-4 раза увеличить… Нам на самом деле мешали их отношения с Европейским союзом. Нам создавали серьёзные препоны в плане торговли. По-моему, мы можем сделать (объёмы торговли. — ИноТВ) в три, четыре, пять раз больше, чем сейчас. Мы не ведём такой торговли, которую могли бы вести с, как некоторые говорят, Великобританией, другие вспоминают слово «Англия», которое не часто услышишь. А ведь последняя — это часть Великобритании. Но вместе с Соединённым Королевством мы могли бы вести гораздо, гораздо больше торговли. И мы надеемся, что так и будет.

Дата выхода в эфир 27 июля 2019 года.