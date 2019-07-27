Sky News: Трамп предсказал пятикратный рост объёмов торговли между Британией и США после брексита

19:41
В Иране призвали страны Персидского залива обсудить меры безопасности
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что меры по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе должны быть совместно разработаны государствами региона.
19:40
Джикия: «Спартак» проигрывает и выигрывает вместе
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение своей команды от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:31
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
19:28
Кононов взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче РПЛ с «Тамбовом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:22
Григорян заявил, что «Тамбов» мог победить «Спартак» с более крупным счётом
Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:21
Волкер допустил возможность визита Трампа на Украину
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не исключает, что американский лидер Дональд Трамп может посетить в ближайшем будущем Киев.
19:14
Червиченко: основная проблема «Спартака» — тренер
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко после поражения от «Тамбова» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказал мнение о причинах неудач команды.
19:12
Филарет проигнорировал заседание синода ПЦУ
Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) не пришёл на заседание синода новой Православной церкви Украины (ПЦУ).
19:08
Червиченко заявил, что «Спартак» — команда уровня «Сочи» и «Тамбова»
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко после поражения от «Тамбова» в третьем туре Российской премьер-лиги высказался об уровне команды.
19:04
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Пётр Маркелов, муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой, рассказал подробности происшествия, которое привело к её гибели.
18:51
В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
18:49
Агент отреагировал на слухи об уходе Мельгарехо из «Спартака»
Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента из команды.
18:42
В СПЧ прокомментировали несогласованную акцию в Москве
Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Борисов прокомментировал действия участников несанкционированной акции в центре Москвы и сотрудников правоохранительных органов.
18:40
Квят о квалификации Гран-при Германии: не думаю, что я мог сделать намного больше
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
18:36
«Спартак» проиграл «Тамбову» в третьем туре РПЛ
Московский «Спартак» потерпел поражение от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:33
Лавров призвал разрешить кризис в Венесуэле с помощью диалога
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только через прямой диалог между правительством страны и оппозицией.
18:25
Пловчиха Мартынова не намерена возобновлять карьеру после дисквалификации
Серебряный призёр чемпионата мира по плаванию 2007 года Яна Мартынова заявила, что не намерена возобновлять спортивную карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
18:21
В «Слуге народа» назвали возможного кандидата на должность главы Минздрава Украины
Глава избирательного штаба украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, кто может возглавить Министерство здравоохранения Украины.
18:20
Фанаты «Спартака» потребовали отставки Кононова во время матча с «Тамбовом»
Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» во время выездного матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» потребовали отставки Олега Кононова с поста главного тренера команды.
18:12
Путин встретился с родными погибших в Баренцевом море офицеров
Российский президент Владимир Путин встретился с родственниками семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
18:02
В Киеве около 50 тысяч человек приняли участие в крестном ходе
В Киеве около 50 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в честь праздника Крещения Киевской Руси, который отмечается 28 июля. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
17:51
Суд арестовал министра финансов Астраханской области
Ленинский суд Ростова-на-Дону избрал министру финансов Астраханской области Виталию Шведову меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом информирует ТАСС.
17:45
Итальянец Нибали выиграл 20-й этап «Тур де Франс»
Итальянский гонщик команды Bahrain Merida Винченцо Нибали одержал победу на 20-м этапе второго Гранд-тура сезона — «Тур де Франс».
17:41
Синоптики назвали 27 июля самым жарким днём месяца в Москве
Температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ в Москве 27 июля достигла +28,8 °С, что стало рекордным показателем с начала месяца. Об этом сообщили в метеобюро Москвы и области.
17:35
Божович рассказал, чего не хватило «Крыльям Советов» для победы над «Уфой»
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Уфы» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:28
Названы самые экологичные автомобили в России
Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг автомобилей с самым высоким экологическим классом («Евро-6»). В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. таких автомобилей (0,6% от всего автопарка).
17:25
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии, Квят — 14-й
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в квалификации 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
17:16
В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса
Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса.
17:12
Алвес ищет новый клуб через Instagram
Бразильский защитник Дани Алвес напомнил, что пребывает в поиске нового клуба.
17:09
Прокуратура начала проверку из-за падения самолёта в Подмосковье
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолёта в Московской области.
16:58
Зеленский посетил пляж в Одессе
Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с главой своей администрации Андреем Богданом в ходе неофициального визита в Одессу посетил городской пляж.
16:55
«Интер» по пенальти обыграл ПСЖ в контрольном матче
Итальянский «Интер» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в контрольном матче.
16:50
В NASA сообщили о прибытии космического корабля Dragon на МКС
В NASA рассказали, что космический грузовой корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС).
16:39
Суд арестовал экс-главу Астраханской области Султанова
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца бывшего главу Астраханской области Расула Султанова, которого подозревают в превышении должностных полномочий.
16:36
Ефимова рассказала, чего опасается перед финальным заплывом на 50 м брассом на ЧМ
Россиянка Юлия Ефимова поделилась ожиданиями от финального заплыва на 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
16:35
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
16:27
Американские пловцы обновили мировой рекорд на ЧМ в Кванджу
Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4 × 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
16:26
Пять человек пострадали в ДТП в Тамбовской области
Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Мичуринск — Кочетовка-5 в Тамбовской области.
16:17
Велогонщик Закарин не выступит на ЧЕ в Нидерландах
Российский велогонщик Ильнур Закарин не примет участия в чемпионате Европы по велоспорту на шоссе 2019 года в голландском Алкмаре.
16:15
МВД назвало число участников несогласованной акции в Москве
В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Москве сообщили, что в несогласованной акции в центре российской столицы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, в том числе около 700 сотрудников СМИ и блогеров.
16:07
На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции
Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
16:04
«Манчестер Сити» победил «Йокогаму Маринос» в товарищеском матче
Футболисты английского «Манчестер Сити» выиграли товарищеский матч у японского клуба «Йокогама Ф. Маринос».
15:57
Число жертв пожара в студии аниме в Киото увеличилось до 35
Число погибших в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото возросло до 35. Об этом информирует NHK.
15:55
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в третьем туре РПЛ
В домашнем поединке третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Уфы» одержали победу над самарскими «Крыльями Советов».
15:53
Путин примет парад ВМФ в акватории Невы
Президент России Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге поучаствует в праздничных мероприятиях в честь Дня Военно-морского флота. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
15:45
Опубликовано видео с места падения легкомоторного самолёта в Подмосковье
Телеканал «360» опубликовал видео с места падения легкомоторного самолёта в Серпуховском районе Московской области.
15:44
Супруга Мамаева заявила, что ей пришлось продать машину из-за отца футболиста
Жена заключённого под стражу футболиста Павла Мамаева Алана заявила, что отец игрока забрал все деньги у семьи.
15:32
МВД: в Москве на несогласованной акции задержали 295 человек
Полицейские и сотрудники ОМОН задержали 295 человек за нарушения общественного порядка на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по столице.
15:29
Леклер стал быстрейшим на третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Германии, Квят — 17-й
Гонщик команды Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время на третьем практическом заезде в рамках Гран-при «Формулы-1» в Германии.
15:23
Источник: в Петербурге погиб видеоблогер из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки обнаружили тела двух мужчин, один из погибших, по предварительным данным, видеоблогер.