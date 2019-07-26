Fox News: Джонсон на посту премьера Великобритании принесёт много пользы США

При Борисе Джонсоне внешняя политика Лондона станет «более бойкой и уверенной» — и более приятной для Вашингтона, полагает обозреватель Fox News. Как пишет сайт канала, новый британский премьер наконец завершит брексит и заключит более тесное партнёрство с Америкой, совместно с Дональдом Трампом будет прессовать Иран и Россию, а также напомнит европейским союзникам о важности НАТО и угрозе от Пекина.

«Борису Джонсону, конечно, не помешала бы расчёска, но у него уже есть то, что в лидере и союзнике важнее всего — хребет», — пишет обозреватель Fox News Джеймс Карафано. По мнению журналиста, Джонсон на посту премьер-министра Великобритании выведет страну на «более бойкий и уверенный внешнеполитический курс», а также инициирует перемены, «которые в Вашингтоне скорее всего воспримут тепло».

Как полагает Карафано, прежде всего для США важно то, что Джонсон твёрдо намерен завершить брексит и покинуть состав Евросоюза — ведь как только Лондон «освободится от оков Брюсселя», он сможет заключить двустороннее соглашение о торговле с Вашингтоном, что даст импульс экономикам обеих стран. Кроме того, Великобритания сможет свободно выражать собственное, независимое мнение о внешней и оборонной политике Европы, которое будет «мощным и очень нужным противоядием для европейского стадного мышления», считает автор.

Во-вторых, новый премьер скорее всего помешает попыткам Франции и Германии восстановить «отжившую свой век «ядерную сделку» с Ираном», продолжает Карафано. Париж и Берлин стараются предпринять любые доступные им меры, чтобы подорвать «жёсткий подход» Дональда Трампа к Тегерану, но Джонсон, по всей видимости, разделяет убеждённость американского президента в том, что лучший способ заставить иранцев прекратить раскачивать ситуацию в регионе — это усилить давление на режим через санкции, пишет журналист.

Что не изменится при Джонсоне, так это курс Лондона по отношению к России: в отличие от некоторых западноевропейских государств, Великобритания последовательно придерживалась «жёсткой линии» по российскому вопросу и поддерживала санкции, а Джонсон «воспринимает Россию такой, какая она есть, — главной угрозой для мира и стабильности Европы», говорится в материале.

Будучи реалистом, Джонсон понимает, что Европа не может стоять в стороне, пока США и Китай конфликтуют по всему миру, пишет Карафано. Это, разумеется, не значит, что Великобритания при новом премьере полностью прекратит вести дела с Пекином, однако следует ожидать, что Джонсон напомнит европейским лидерам о том, что Китай — это не «безвредный кредитор», а его экономическое и дипломатическое влияние «испорчено разрушительными и корыстными элементами, которые не будут полезны ни для экономики Европы, ни для её безопасности», констатирует автор. Европейцам теперь придётся присмотреться к Китаю и научиться понимать, какая деятельность Пекина приемлема, а какая — опасна, убеждён он.

После прихода Джонсона Трамп перестанет быть единственным лидером, «трезвонящим о том, что раздолбаям из НАТО пора бы начать выполнять взаимные обязательства в оборонном плане», радуется Карафано. Великобритания — один из немногих членов альянса, инвестирующих, как это и положено по уставу организации, более 2% ВВП в свою оборону, и Лондон теперь начнёт задавать союзникам более острые вопросы, а они начнут шевелиться, считает журналист.

Наконец, Джонсон скажет твёрдое нет проекту европейской армии и гуляющим по некоторым европейским столицам разговорам о «стратегической независимости», подчёркивается в материале. По мысли Карафано, для мира и стабильности в Европе есть лишь две внешние угрозы: Путин и вероятное разрастание ближневосточных проблем до европейской территории, но у Брюсселя не хватит сил, чтобы в одиночку справиться даже с одной из них. Лондон же, вероятнее всего, теперь остудит энтузиазм европейцев по поводу «дорогостоящего престижного проекта, который не принесёт серьёзной пользы для европейской безопасности» и будет давить на партнёров, с тем чтобы они сосредоточились на проверенной временем системе безопасности, то есть на НАТО, подытоживает автор.