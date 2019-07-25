DLF: «англосаксонский тандем» невольно послужит стратегическим интересам Москвы

Новоиспечённый британский премьер Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп уже давно «тесно связаны лично и политически», пишет Deutschlandfunk. Кроме того, оба объявили ЕС своим противником. Примечательно, однако, то, что таким образом у «англосаксонского тандема» появились общие интересы с главой Кремля Владимиром Путиным, отмечает немецкая радиокомпания.
Назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании может привести к укреплению «англосаксонских отношений», пишет в статье на сайте Deutschlandfunk журналист немецкой радиокомпании Тило Кёслер.
Дело в том, что новоиспечённый глава британского правительства и президент США «уже давно тесно связаны лично и политически». В Великобритании же Джонсона и вовсе называют «британским Трампом», отмечает Кёслер.
В частности, «тандем» британского премьера и американского президента «теперь будет выступать за поворот направо в англосаксонском альянсе», убеждён автор статьи.
«Трамп — заядлый сторонник выхода Великобритании из состава Европейского союза. Также как и Джонсон, он объявил ЕС своим экономическим и политическим противником, — подчёркивает журналист Deutschlandfunk. — В брексите Трамп видит желаемый инструмент, который поможет ему расколоть и политически ослабить Евросоюз».
При этом, продолжает Кёслер, глава Белого дома уже пообещал Лондону «щедрый» двусторонний договор о свободной торговле, благодаря которому Великобритании якобы удастся избежать грозящих ей из-за брексита экономических потерь.
Примечательно, что таким образом у «англосаксонского тандема противников Европейского союза» появились своего рода общие интересы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, рассуждает автор статьи.
«Ведь всё, что раскалывает Запад, только служит стратегическим интересам Кремля, — поясняет журналист немецкой радиокомпании. — Можно даже сказать, что в лице Джонсона у Владимира Путина появился новый друг».
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал выступление в конгрессе США бывшего спецпрокурора страны Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы.
Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований США просили коллег из Куала-Лумпура передать им чёрные ящики с разбившегося в 2014 году Boeing 777, следовавшего рейсом MH17.
Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил, что нападение на советника белорусского посольства в Турции, по предварительным данным, не было политически мотивированным. Об этом информирует Hürriyet.
Банки Удмуртии выдали почти на 24% больше кредитных карт в апреле — июне 2019 года, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
В Анкаре полиция организовала расследование по факту нападения на советника посольства Белоруссии в Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Управления безопасности по столичному району Чанкая, где произошла стрельба.
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин рассказал RT о вероятном курсе нового правительства Великобритании, сформированного премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой рассказали о перспективах строительства дублёров Тюменского тракта, которые позволят заехать в Сургут альтернативными маршрутами и разгрузят движение. Эту тему затронули во время осмотра новой дороги, передаёт URA.RU.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой. Об этом информирует РИА Новости.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней и средней весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что готов возобновить карьеру в смешанных единоборствах только ради поединка с действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции. Об этом информирует Sputnik Белоруссия со ссылкой на официального представителя белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.
Пиротехники отряда центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» обезвредили 759 взрывоопасных предметов на территории крепости Керчь с начала лета. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.
Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в матче второго круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в итальянском Палермо.