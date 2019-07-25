DLF: «англосаксонский тандем» невольно послужит стратегическим интересам Москвы

Новоиспечённый британский премьер Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп уже давно «тесно связаны лично и политически», пишет Deutschlandfunk. Кроме того, оба объявили ЕС своим противником. Примечательно, однако, то, что таким образом у «англосаксонского тандема» появились общие интересы с главой Кремля Владимиром Путиным, отмечает немецкая радиокомпания.

Назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании может привести к укреплению «англосаксонских отношений», пишет в статье на сайте Deutschlandfunk журналист немецкой радиокомпании Тило Кёслер.

Дело в том, что новоиспечённый глава британского правительства и президент США «уже давно тесно связаны лично и политически». В Великобритании же Джонсона и вовсе называют «британским Трампом», отмечает Кёслер.

В частности, «тандем» британского премьера и американского президента «теперь будет выступать за поворот направо в англосаксонском альянсе», убеждён автор статьи.

«Трамп — заядлый сторонник выхода Великобритании из состава Европейского союза. Также как и Джонсон, он объявил ЕС своим экономическим и политическим противником, — подчёркивает журналист Deutschlandfunk. — В брексите Трамп видит желаемый инструмент, который поможет ему расколоть и политически ослабить Евросоюз».

При этом, продолжает Кёслер, глава Белого дома уже пообещал Лондону «щедрый» двусторонний договор о свободной торговле, благодаря которому Великобритании якобы удастся избежать грозящих ей из-за брексита экономических потерь.

Примечательно, что таким образом у «англосаксонского тандема противников Европейского союза» появились своего рода общие интересы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, рассуждает автор статьи.

«Ведь всё, что раскалывает Запад, только служит стратегическим интересам Кремля, — поясняет журналист немецкой радиокомпании. — Можно даже сказать, что в лице Джонсона у Владимира Путина появился новый друг».