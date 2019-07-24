DE: ошибочка вышла — Иванка Трамп поздравила Джонсона с премьерством в «Объединённом Кингстоне»

Дочь Дональда Трампа Иванка решила поздравить нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с этим достижением, однако в своём посте в Twitter допустила серьёзную ошибку. Критики нынешней американской администрации поспешили её за это высмеять, пишет Daily Express.

Дочь Дональда Трампа Иванка, которую иногда называют «первой дочерью» США решила поздравить Бориса Джонсона с тем, что он получил пост премьер-министра Великобритании. Однако в своём «сердечном» посте в Twitter она допустила ошибку, что сразу подняли на смех интернет-пользователи, пишет Daily Express.

Она написала «Поздравляю, Борис Джонсон, с тем, что вы стали новым премьер-министром Объединённого Кингстона», перепутав слова Kingston (Кингстон) и Kingdom (Королевство).

Критики администрации Трампа не упустили этот момент. Например, один пользователь Twitter написал: «Мне 14, и я пишу правильнее вас». При этом твит Иванки Трамп почти сразу набрал сотни ретвитов и тысячи лайков, несмотря на ошибку. Позже она этот твит удалила и разместила новый, исправленный.

Сам Дональд Трамп также поздравил Бориса Джонсона в этой социальной сети, отметив, что он будет хорош на этом посту. Как напоминает Daily Express, Трамп и прежде говорил о том, что из всех кандидатов именно Джонсон казался ему самым достойным.