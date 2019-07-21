Politico: выходим без сделки или остаёмся — британцы устали от отсрочек брексита

Британские избиратели устали от попыток правительства заключить сделку с ЕС и отныне выступают за радикальное решение проблемы брексита, пишет Politico со ссылкой на данные последнего опроса общественного мнения. Как показало исследование, жители Великобритании всё больше выступают за выход из ЕС без соглашения или полный отказ от брексита. Это значит, что задача найти компромисс и объединить страну выглядит сегодня как никогда сложной, заключает издание.

Британские избиратели, разочарованные «политическим тупиком», в котором страна оказалась из-за брексита, устали от попыток правительства заключить сделку с ЕС, пишет Politico, ссылаясь на результаты последнего опроса, проведённого изданием совместно с компанией Hanbury.



Как показало исследование, проходившее в четырёх регионах Англии и Шотландии, число сторонников дальнейшей отсрочки выхода из ЕС за последние месяцы резко сократилось, однако возросло количество респондентов, поддерживающих радикальные меры — брексит без сделки или полный отказ от него.



Как отмечает издание, опрос, проводившийся с 21 июня по 15 июля с участием 3,066 респондентов, продемонстрировал всё большую поляризацию политического ландшафта Великобритании. «Найти компромиссную позицию по брекситу сегодня, кажется, ещё труднее, чем несколько месяцев назад, что делает задачу объединения страны для нового хозяина офиса по адресу Даунинг стрит, 10 ещё более сложной», — замечает автор статьи.



Хотя покидающая свой пост на следующей неделе Тереза Мэй продолжает настаивать на необходимости компромисса в отношении выхода из ЕС, британцы, как показал опрос, с ней не согласны. Так, на дальнейшую отсрочку брексита после 31 октября согласны всего от четырёх до девяти процентов респондентов в каждом из регионов проведения исследования, несмотря на то, что ещё в феврале за продление сроков брексита выступало 47% британцев, 27% высказывались против, а поддержка выхода из ЕС без соглашения стремительно падала. Как подчёркивается в статье, методология предыдущих исследований несколько отличалась от той, что использовалась в последнем опросе, поэтому сравнивать их результаты нужно с осторожностью, однако серьёзные перемены в настроениях избирателей налицо.



Как отмечает издание, мнения жителей четырёх регионов, принимавших участие в опросе, резко разошлись в том, как будущему премьер-министру стоит решать проблему брексита. Как напоминает автор статьи, оба кандидата на этот пост — Борис Джонсон и Джереми Хант — заявляли о готовности выйти из ЕС без сделки, однако это намерение идёт вразрез с желаниями жителей Лондона и Шотландии, голосовавших на референдуме против брексита. 51% и 53% опрошенных в этих регионах соответственно выступают за отмену процедуры выхода из европейского блока. Другая картина открывается в регионах, большинство жителей которых голосовала в 2016 году за выход из ЕС — в Восточном Мидленде 48% опрошенных выступают за брексит без сделки, а 33% настаивают на необходимости остаться в Евросоюзе. На Северо-Западе Англии за выход без соглашения высказались 42% респондентов, а 41% поддерживает отмену брексита.



При этом если избиратели Восточного Мидленда и Северо-Запада Англии в большинстве (46% и 45% соотвественно) считают отсрочку брексита после 29 мая ненужной, 33% жителей Лондона утверждают, что продления срока на 7 месяцев оказалось недостаточно.



Смена руководства страны также вряд ли поможет преодолеть раскол в британском обществе, полагает Politico. Как подчёркивается в статье, ни один из кандидатов на пост премьер-министра не пользуется серьёзной общественной поддержкой за пределами сторонников Консервативной партии.