Bild: Борис Джонсон запутался в собственном плане брексита

По словам Бориса Джонсона, одно из положений соглашения ГАТТ позволит нивелировать негативный эффект от брексита без сделки, сообщает Bild. Однако во время недавнего телеинтервью выяснилось, что Джонсон не в курсе содержания следующего параграфа положения, откуда следует, что для реализации предлагаемого политиком плана потребуется согласие со стороны ЕС.

Борис Джонсон хочет стать премьером Великобритании. 31 октября он намерен осуществить брексит, пишет Bild. При этом политик готов пойти на выход из ЕС без сделки, в случае если Брюссель откажется вносить в неё поправки.

По словам Джонсона, негативные экономические эффекты от отсутствия сделки будут нивелированы с помощью одного из положений Генерального соглашения по таможне и тарифам (ГАТТ), согласно которому в торговле между Великобританией и ЕС будут сохранятся старые правила, до тех пор пока Брюссель и Лондон не заключат новый договор о свободной торговле.

Впрочем, как отмечает Bild, в ходе интервью Джонсона каналу BBC выяснилось, что политик не помнит конкретной формулировки положения, на которое он ссылался. Он лишь сказал, что это положение находится в статье 24, параграфе 5b, соглашения ГАТТ. На вопрос ведущего о том, знает ли он, о чем говорится в параграфе 5c, Джонсон ответил «нет».

Как оказалось, из параграфа 5c следует, что для сохранения старых правил в торговле Великобритании придётся получить согласие от ЕС. Кроме того, Лондон должен будет предоставить и согласовать с Брюсселем проект будущего торгового договора.