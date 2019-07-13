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Bild: Борис Джонсон запутался в собственном плане брексита

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По словам Бориса Джонсона, одно из положений соглашения ГАТТ позволит нивелировать негативный эффект от брексита без сделки, сообщает Bild. Однако во время недавнего телеинтервью выяснилось, что Джонсон не в курсе содержания следующего параграфа положения, откуда следует, что для реализации предлагаемого политиком плана потребуется согласие со стороны ЕС.
Bild: Борис Джонсон запутался в собственном плане брексита
Reuters

Борис Джонсон хочет стать премьером Великобритании. 31 октября он намерен осуществить брексит, пишет Bild. При этом политик готов пойти на выход из ЕС без сделки, в случае если Брюссель откажется вносить в неё поправки.

По словам Джонсона, негативные экономические эффекты от отсутствия сделки будут нивелированы с помощью одного из положений Генерального соглашения по таможне и тарифам (ГАТТ), согласно которому в торговле между Великобританией и ЕС будут сохранятся старые правила, до тех пор пока Брюссель и Лондон не заключат новый договор о свободной торговле.
 
Впрочем, как отмечает Bild, в ходе интервью Джонсона каналу BBC выяснилось, что политик не помнит конкретной формулировки положения, на которое он ссылался. Он лишь сказал, что это положение находится в статье 24, параграфе 5b, соглашения ГАТТ. На вопрос ведущего о том, знает ли он, о чем говорится в параграфе 5c, Джонсон ответил «нет».
 
Как оказалось, из параграфа 5c следует, что для сохранения старых правил в торговле Великобритании придётся получить согласие от ЕС. Кроме того, Лондон должен будет предоставить и согласовать с Брюсселем проект будущего торгового договора. 
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Bild Германия Европа
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