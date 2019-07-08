Washington Post Оригинал

WP: Джонсон ошарашил Великобританию предложением говорить на английском

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Борис Джонсон рассердил британцев, заявив, что жители Великобритании должны в первую очередь говорить на английском, сообщает The Washington Post. По данным газеты, Джонсону напомнили, что в стране общаются на самых разных языках, некоторые из которых существовали на британских островах и до прихода английского.
WP: Джонсон ошарашил Великобританию предложением говорить на английском
Reuters

Великобритания гневно отреагировала на заявления главного претендента на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в минувшую пятницу высказал мнение о том, что жители страны должны в первую очередь говорить на английском языке, пишет The Washington Post.

«В нашей стране что-то часто стали попадаться места, где для некоторых людей английский не является главным языком, и это надо менять», — цитирует политика газета. Как отметил Джонсон, мигранты, прибывающие в страну, должны в первую очередь учить английский стремиться к тому, чтобы «стать британцами и чувствовать себя как британцы».

Комментарии Джонсона рассердили многих британцев, которые увидели в них «отзвуки методичек популистов с критикой в адрес иммигрантов», а также «неуважение к тысячелетним языкам, являющимися родными для региона», подчёркивается в материале. В частности, член парламента Шотландии Ангус Макнил назвал Джонсона «идиотом и невеждой» и напомнил, что английский, принадлежащий к германской группе языков, в своё время «задавил» родные для британских островов кельтские языки.

Заявлениям политика удивилась даже его собственная сестра Рейчел, которая отметила, что члены его семьи частенько общались на древнегреческом, отмечается в статье.

Как пишет WP, в Великобритании тратится немало ресурсов на сохранение языков меньшинств, в том числе валлийского, гэльского, англо-шотландского и ирландского. Говорят жители страны и на многих других языках, включая польский, панджабский, арабский и французский.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Post США Северная Америка
теги
Борис Джонсон Великобритания выборы иностранные языки
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров