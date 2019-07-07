Daily Express: Джонсон пожурил ЕС за принижение «угрозы» со стороны Путина

Бывший глава британского МИД и фаворит премьерской гонки Борис Джонсон осудил ЕС за то, что он принижает «угрозу» со стороны Владимира Путина, пишет Daily Express. По его словам, Европа не поддержала Великобританию в полной мере в свете инцидента в Солсбери — и это несмотря на то, что Лондон «находится на переднем крае агрессии Путина».

Во время выступления на предвыборном митинге Консервативной партии в Кардиффе фавориту премьерской гонки Борис Джонсу задали вопрос о том, считает ли он, что Европе «хватит лентяйничать» и взяться за решения своих проблем, а не втягивать в них Лондон. Кроме того, задавшая вопрос женщина упомянула инцидент в Солсбери и спросила Джонсона, действительно ли, по его мнению, Великобритания сделала больше остальных, чтобы «уладить угрозу Путина», пишет Daily Express.



«Мы оказались на переднем крае агрессии Путина, когда он попытался отравить Скрипалей, а один случайный человек погиб, — ответил Джонсон. — Поразительно, что некоторые европейские страны ведут себя по-другому».



Явно имея в виду Германию, бывший глава британского МИД добавил: «Кое-кто стремится спускать на тормозах дела, связанные с Россией, в то время как другие не сидят сложа руки. В результате именно Великобритания вместе со своими друзьями и партнёрами очень энергично указала на угрозу со стороны Путина».



Джонсон — сторонник брексита — в частности имел в виду особые отношения между Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, считает газета. Эти отношения несколько ослабли в результате «аннексии»* Крыма в 2014 году, однако они стабилизировались после того, как Москва заявила о своём намерении проложить «Северный поток — 2» — газопровод, который должен соединить Россию с Германией.



Вместе с тем Меркель отмела опасения оппозиции по поводу этого проекта, который «выдвинет Россию на место сверхдержавы вроде Китая».



Кроме того, Джонсон на митинге заявил, что Великобритания может «успешно развиваться» даже при «крайне маловероятном» сценарии брексита без сделки. «Когда бизнес знает о существовании проблемы на протяжении долгого времени…, то выходит так, что бизнесмены предпринимают шаги, чтобы к этому подготовится», — заявил он, добавив, что «европейские друзья должны взглянуть Лондону в глаза и понять, что Великобритания полна решимости так и поступить».





* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).