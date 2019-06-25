DT: Хант обещает повысить траты Британии на оборону, чтобы сдержать «агрессивную» Россию

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заверил, что, став премьером, он увеличит бюджет Минобороны на £15 млрд. По словам политика, благодаря его предложению Соединённое Королевство будет играть «ведущую глобальную роль в сдерживании агрессивной активности России на европейских берегах», сообщает The Daily Telegraph.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пытается сократить отрыв от Бориса Джонсона, фаворита гонки за премьерское кресло. Поэтому в многочисленных интервью политик рассказывает, на что именно он потратит бюджетные деньги, если возглавит правительство, пишет The Daily Telegraph.

По словам Ханта, его тремя приоритетными направлениями на посту премьера станут экономика, борьба с нейграмотностью и защита страны. Он пообещал повысить траты на оборону до 2,5% ВВП, то есть на 0,5% больше, чем требует устав НАТО.

Хант подчеркнул, что если он станет главой кабмина, Британия будет играть «ведущую глобальную роль в сдерживании агрессивной активности России на европейских берегах». С этой целью он планирует увеличить бюджет Вооружённых сил Соединённого Королевства на £15 млрд.

Министр заверил, что он найдёт дополнительные средства, чтобы усилить британское присутствие в Северной Атлантике «в связи с активностью российских субмарин», а также в Индийском и Тихом океане. Он также намерен укрепить меры борьбы с киберугрозами, обеспечить военнослужащих «первоклассным» оборудованием и усовершенствовать подразделения быстрого реагирования, которые могут быть стремительно развёрнуты для защиты британских интересов.

Согласно планам Ханта, бюджет Минобороны должен вырасти с £38 млрд почти до £54 млрд к 2023 году. По мнению политика, дополнительные средства даст экономический рост, к которому, как он рассчитывает, приведёт понижение налогов на корпорации с 19 до 12,5%.

Команда Ханта надеется, что политик сможет убедить Консервативную партию в том, что его

девятилетний опыт работы в правительстве позволяет ему быть «самым квалифицированным кандидатом на пост премьер-министра в новейшей истории» и что он сможет выполнить данные им обещания.

«Именно я добился исторического повышения трат на здравоохранение, и в качестве премьер-министра добьюсь того же для обороны. Повышение трат на оборону на 25% в течение пяти лет продемонстрирует миру уверенную в себе страну, которая готова защищать свои интересы и ценности по мере того, как мы вступаем в волнующее будущее «постбрексита», — заявил Хант.

«Все знают: Британия — ведущая «мягкая сила» в мире. Но чтобы сохранить авторитет, нам необходимо показать, что мы намерены оставаться первоклассной военной державой. Мой план по обороне даст храбрым войскам поддержку, в которой они нуждаются, и покажет миру, что, когда речь идёт о новых угрозах западным ценностям, Британия снова в деле и её голос будет уверенным», — добавил министр.

Между тем Борис Джонсон решил сосредоточиться на вопросе выхода страны из ЕС после того, как он и Хант вышли в финал выборов лидера правительства и Консервативной партии. Согласно опросам общественного мнения, позиции бывшего мэра Лондона пошатнулись из-за его ссоры с подругой Кэрри Симондс, обращает внимание The Daily Telegraph.