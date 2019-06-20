Daily Mirror: Борис Джонсон стремительно движется к победе на выборах главы партии «тори»

Борис Джонсон резко вырвался вперёд во втором туре голосования на выборах лидера тори, пишет Daily Mirror. Как отмечает издание, Джонсон заметно улучшил свой результат первого тура, оставив далеко позади ближайших соперников. Второе место занял глава британского МИД Джереми Хант, которого команда Джонсона хотела бы видеть в финале голосования, считая наименее опасным противником для фаворита.

«Борис Джонсон стремительно вырвался вперёд во втором туре голосования на выборах лидера тори, обеспечив себе 126 голосов», — пишет Daily Mirror.

Как напоминает издание, в первом туре голосования на выборах главы Консервативной партии Великобритании на прошлой неделе Джонсон победил, набрав 114 голосов. Второе место в прошедшем сегодня голосовании досталось министру иностранных дел Джереми Ханту, который набрал 46 голосов и на три голоса улучшил свой результат первого тура. Третьим пришёл Майкл Гоув, набрав 41 голос, несмотря на утверждения о его наркозависимости в прошлом. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид едва преодолел барьер прохождения в следующий тур, набрав минимальное количество голосов — 33, а «вспыльчивый» кандидат Рорир Стюарт получил поддержку 37 депутатов.

По информации источников газеты, команда Джонсона изо всех сил старалась обеспечить место в двойке финалистов Джереми Ханту, считая его наименее опасным противником — утверждается, что сторонники Джонсона даже подтасовали результаты голосования, чтобы гарантировать прохождение Ханта во второй тур.

«Настоящего» сторонника брексита Майкла Гоува штаб Джонсона хотел оставить в стороне от финального голосования. Он также всё больше обеспокоен перспективами «взбунтовавшегося» депутата-тори Рори Стюарта. Этих соперников считают единственными, кто способен «пустить под откос» кампанию Джонсона.

Результаты второго тура голосования были объявлены за несколько часов до дебатов на телеканале BBC, в ходе которых Борис Джонсон встретится с оставшимися участниками гонки. Как сообщается, голосование проходило в заполненном журналистами и парламентариями душном комитетском коридоре в здании парламента в условиях повышенных мер безопасности, согласно которым даже парламентским «ветеранам» приходилось предъявлять удостоверение личности и пропуск для получения бланка для голосования. Двух кандидатов-финалистов, которые примут участие в выборах длиной в месяц с участием 160 тыс. парламентариев, определят в четверг вечером.

Как передаёт издание, Тереза Мэй приняла личное участие в голосовании, однако на вопрос журналистов, за кого она отдала свой голос, премьер раздражённо ответила: «Как я уже говорила на прошлой неделе, не ваше дело!» При этом её заместитель Девид Лидингтон поддержал кандидата, выступающего против выхода из ЕС без соглашения, Рори Стюарта.

Сам Стюарт признался Mirror, что у него нет никаких догадок насчёт того, голосовала ли госпожа Мэй за него: «Я думаю, что она и мужу об этом никогда не скажет. Не думаю, что она хоть кому-то об этом скажет», — отметил Стюарт, добавив, что в этом плане «она как королева». Сам Стюарт отказался ответить на вопрос о том, кого из кандидатов он поддержит в случае своего выбывания из гонки, однако признался: «Есть один кандидат, которого я точно не буду поддерживать». Как предполагается, речь шла о Борисе Джонсоне.

При этом участник гонки за пост главы партии, пришедший во втором раунде последним, Саджид Джавид обратил внимание, что он единственный в соревновании, кто не учился в Оксфорде, отметив сходство биографий Стюарта и Джонсона, учившихся в одних и тех же школе, колледже и университете. «Если в итоге мы окажемся в ситуации, где два, три или даже четыре финалиста — люди со схожим жизненным опытом, это будет выглядеть как дебаты в Оксфордском союзе, и я просто не считаю, что это здоровая ситуация для партии тори», — заявил Джавид в интервью радио BBC 4.

Как сообщается, победитель голосования Борис Джонсон покинул зал голосования с улыбкой, однако на вопросы журналистов отвечать отказался.

При этом лидер Либерально-демократической партии Винс Кейбл заявил: «Джонсон продолжает представлять угрозу для Великобритании и для наших отношений с миром».