Daily Mirror: Борис Джонсон стремительно движется к победе на выборах главы партии «тори»
«Борис Джонсон стремительно вырвался вперёд во втором туре голосования на выборах лидера тори, обеспечив себе 126 голосов», — пишет Daily Mirror.
Как напоминает издание, в первом туре голосования на выборах главы Консервативной партии Великобритании на прошлой неделе Джонсон победил, набрав 114 голосов. Второе место в прошедшем сегодня голосовании досталось министру иностранных дел Джереми Ханту, который набрал 46 голосов и на три голоса улучшил свой результат первого тура. Третьим пришёл Майкл Гоув, набрав 41 голос, несмотря на утверждения о его наркозависимости в прошлом. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид едва преодолел барьер прохождения в следующий тур, набрав минимальное количество голосов — 33, а «вспыльчивый» кандидат Рорир Стюарт получил поддержку 37 депутатов.
По информации источников газеты, команда Джонсона изо всех сил старалась обеспечить место в двойке финалистов Джереми Ханту, считая его наименее опасным противником — утверждается, что сторонники Джонсона даже подтасовали результаты голосования, чтобы гарантировать прохождение Ханта во второй тур.
«Настоящего» сторонника брексита Майкла Гоува штаб Джонсона хотел оставить в стороне от финального голосования. Он также всё больше обеспокоен перспективами «взбунтовавшегося» депутата-тори Рори Стюарта. Этих соперников считают единственными, кто способен «пустить под откос» кампанию Джонсона.
Результаты второго тура голосования были объявлены за несколько часов до дебатов на телеканале BBC, в ходе которых Борис Джонсон встретится с оставшимися участниками гонки. Как сообщается, голосование проходило в заполненном журналистами и парламентариями душном комитетском коридоре в здании парламента в условиях повышенных мер безопасности, согласно которым даже парламентским «ветеранам» приходилось предъявлять удостоверение личности и пропуск для получения бланка для голосования. Двух кандидатов-финалистов, которые примут участие в выборах длиной в месяц с участием 160 тыс. парламентариев, определят в четверг вечером.
Как передаёт издание, Тереза Мэй приняла личное участие в голосовании, однако на вопрос журналистов, за кого она отдала свой голос, премьер раздражённо ответила: «Как я уже говорила на прошлой неделе, не ваше дело!» При этом её заместитель Девид Лидингтон поддержал кандидата, выступающего против выхода из ЕС без соглашения, Рори Стюарта.
Сам Стюарт признался Mirror, что у него нет никаких догадок насчёт того, голосовала ли госпожа Мэй за него: «Я думаю, что она и мужу об этом никогда не скажет. Не думаю, что она хоть кому-то об этом скажет», — отметил Стюарт, добавив, что в этом плане «она как королева». Сам Стюарт отказался ответить на вопрос о том, кого из кандидатов он поддержит в случае своего выбывания из гонки, однако признался: «Есть один кандидат, которого я точно не буду поддерживать». Как предполагается, речь шла о Борисе Джонсоне.
При этом участник гонки за пост главы партии, пришедший во втором раунде последним, Саджид Джавид обратил внимание, что он единственный в соревновании, кто не учился в Оксфорде, отметив сходство биографий Стюарта и Джонсона, учившихся в одних и тех же школе, колледже и университете. «Если в итоге мы окажемся в ситуации, где два, три или даже четыре финалиста — люди со схожим жизненным опытом, это будет выглядеть как дебаты в Оксфордском союзе, и я просто не считаю, что это здоровая ситуация для партии тори», — заявил Джавид в интервью радио BBC 4.
Как сообщается, победитель голосования Борис Джонсон покинул зал голосования с улыбкой, однако на вопросы журналистов отвечать отказался.
При этом лидер Либерально-демократической партии Винс Кейбл заявил: «Джонсон продолжает представлять угрозу для Великобритании и для наших отношений с миром».
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