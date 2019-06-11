Guardian: ЕС не устраивает ни один кандидат на пост премьер-министра Великобритании

Перед уходом Терезы Мэй борьба за лидерство в Консервативной партии Великобритании обостряется, отмечает The Guardian. Правда, выходит так, что среди всех потенциальных кандидатов на пост нового премьер-министра страны, включая Бориса Джонсона и Джереми Ханта, людей, к которым бы у Брюсселя не было претензий, не оказалось.

Вместе с Лондоном, добившимся 6-месячной отсрочки на выход из Евросоюза, Брюссель тоже получил передышку от брексита. Однако британский премьер-министр Тереза Мэй вот-вот покинет свой пост, и внимание ЕС всё сильнее становится приковано к гонке за лидерство среди представителей Консервативной партии, пишет The Guardian.

«Людям в Брюсселе уже надоело, что политический класс в Великобритании сходит с ума», — комментирует бывший руководитель правовой службы Европейского совета Жан-Клод Пири. По его словам, с тех пор как Лондон получил отсрочку, складывается такое впечатление, будто британские политики ушли «на каникулы».

Как отмечает газета, для Брюсселя фаворит букмекерских ставок Борис Джонсон — кто-то вроде Трампа. Скандальные заявления экс-главы британского МИДа немало поспособствовали воцарению хаоса, в который, по мнению ЕС, погрузилась страна с началом всей истории с брекситом. А свой евроскептический путь Джонсон начал и вовсе ещё в 90-е, будучи корреспондентом The Daily Telegraph в Брюсселе и высмеивая различные европейские инициативы и постановления.

«Сама мысль о Борисе Джонсоне в Европейском совете должна бы претить некоторым европейским лидерам. Борис известен во внешнеполитических кругах, и там его явно не уважают. Кроме того, его рассматривают как часть большого трамповского мира, а такого точно никто не хочет», — объяснил источник The Guardian в ЕС. Это подтверждают слова генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Селмайра, который упомянул имя Джонсона в одном ряду с известными популистами вроде Дональда Трампа и лидера французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, а также назвал перспективу премьерства бывшего главы британского МИД «кошмарным сценарием».

По словам некоторых европейских наблюдателей, на фоне выборов нового премьер-министра шансы на брексит без соглашения между Лондоном и Брюсселем возрастают, особенно если британское правительство возглавит Борис Джонсон.

Впрочем, если пост премьер-министра займёт другой фаворит этой гонки, Доминик Рааб, Брюссель тоже будет не слишком доволен. За четыре месяца, что Рааб провёл на посту министра по брекситу, он умудрился потерять доверие европейских коллег. «Все увидели, как он действует против своего премьер-министра и занимается сочинительством», — рассказал источник газеты в Евросоюзе. А Еврокомиссия недавно обвинила Рааба в распространении «чистой дезинформации» относительно взглядов генсекретаря Селмайра на судьбу Ирландии.

В ответ на критические комментарии европейских властей в свой адрес сам Рааб парировал, что это лишь служит доказательством его хорошей работы и попыток жёстко отстаивать интересы страны.

Другие возможные лидеры тори тоже не радуют Брюссель. Так, действующий министр иностранных дел Джереми Хант, чья кандидатура считается достаточно компромиссной, по слухам, говорит европейским коллегам совсем не то, что заявляет перед британской общественностью. По мнению аналитиков из ЕС, после провальных выборов в Европарламент британским консерваторам, которых на голосовании опередила «Партия брексита» Найджела Фараджа, придётся постараться, чтобы доказать свои пробрекситские позиции в глазах народа.

Однако чем жёстче становятся антиевропейские заявления потенциальных лидеров тори, тем меньше шансов у них остаётся на новые продления сроков для брексита, подчёркивает The Guardian. И даже если новому премьеру удастся добиться ещё одного продления, это не поможет решить внутренние проблемы Великобритании, с которыми столкнулась ещё Тереза Мэй. По словам Жана-Клода Пири, загвоздку стоит искать в самой британской политической системе, которая оказалась неспособной отреагировать на столь уникальное событие в жизни страны как брексит.

Впрочем, борьба за лидерство в правящей партии Великобритании не слишком действует на нервы Брюсселю. Как признают европейские дипломаты, им всё равно, кто именно получит пост премьер-министра, ЕС просто хочет провести процесс выхода Великобритании из блока как можно мягче и аккуратнее.