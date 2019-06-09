Sunday Times: Джонсон пообещал провести брексит, не выплачивая 39 млрд фунтов за «развод» с Брюсселем

Экс-мэр Лондона и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times рассказал, что будет делать, если займёт пост премьер-министра. В частности, он пообещал провести брексит, «удержав» при этом 39 млрд фунтов, которые Евросоюз требует в качестве платы за «развод», до тех пор, пока ему не удастся заключить более выгодную сделку.

«Думаю, нашим друзьям и партнёрам нужно понять, что деньги будут удержаны до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших шагов. Я всегда считал необычным то, что мы должны согласиться выписать полный чек ещё до достижения окончательной сделки», — заявил Джонсон.

Он пообещал руководить страной так же, как руководил Лондоном, с «командой звёзд» в своём кабинете министров. Джонсон также заявил, что британское правительство будет проводить политику в поддержку «наименее обеспеченных». Между тем он предупредил, что выживание Консервативной партии зависит от выхода страны из ЕС 31 октября и неважно, будет ли на тот момент заключена сделка с Брюсселем или нет.

Экс-мэр Лондона также подчеркнул, что только он может спасти страну от лидера лейбористов Джереми Корбина и главы Партии брексита Найджела Фараджа. Он сравнил последних с морскими монстрами из древнегреческой мифологии.

«Я действительно считаю, что только я могу провести страну между Сциллой и Харибдой — Корбином и Фараджем — в более спокойные воды», — подчеркнул бывший глава внешнеполитического ведомства Британии.