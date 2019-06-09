Independent: брексит без сделки больно ударит по кошелькам британцев

Если Соединённое Королевство решится на брексит без сделки, цены на повседневные продукты питания взлетят из-за введения правил ВТО, сообщает The Independent. Претенденты на пост лидера консерваторов планируют выйти из Евросоюза к 31 октября любой ценой, не задумываясь о последствиях, которые лягут на плечи работающих британцев.

По подсчётам профсоюза GMB, если Великобритания покинет ЕС без сделки, расходы одной семьи могут взлететь более чем на £800 в год, пишет The Independent. Результатам анализа показывают, что если Соединённому Королевству придётся следовать правилам ВТО, по которым многие товары облагаются пошлинами, стоимость среднестатистической потребительской корзины увеличится на £15,61 в неделю (17%).

Как рассказывает британская газета, несколько кандидатов на пост главы Консервативной партии, включая фаворита Бориса Джонсона, заявили, что готовы покинуть Евросоюз 31 октября без сделки по условиям ВТО, если к тому времени не удастся принять соглашение Терезы Мэй по брекситу. В то же время, пишет газета, британский политик-консерватор Доминик Рааб отказался сделать исключение для отложенных парламентских заседаний после крайнего срока, который наступает в Хэллоуин, чтобы не дать членам парламента заблокировать выход без сделки.

На ежегодном конгрессе в Брайтоне генеральный секретарь профсоюза GMB Тим Роуч озвучил предположения аналитического центра Acuity Analysis о том, на какие продукты ожидается резкий скачок цен. Так, 250 г масла будут стоить £0,42 (выше на 28%), восемь сосисок в пачке — £0,43 (выше на 25,3%), 2,5 кг картофеля — £0,32 (выше на 32%), а бутылка красного вина — £2,56 (выше на 32%). «Претенденты на лидерство тори, которые небрежно разбрасываются идеей о брексите без сделки, полностью игнорируют, что такой исход будет означать для рабочих людей, — приводит The Independent заявление Рота. — Либо они не знают, к чему приведёт выход по правилам ВТО, либо им просто всё равно».

По мнению представителя Лейбористской партии Клайва Льюиса, сторонника кампании за проведение второго, окончательного референдума, эти политики «не имеют ни малейшего понятия, какого это — работать в Великобритании». «Причина, по которой они выступают за этот катастрофический путь — им никогда не доведётся еле сводить концы с концами, — рассказал газете Льюис. — Какой позор — эти люди думают, что могут управлять страной! Нам нужно, чтобы люди сами окончательно решили, отвечает ли брексит их интересам или это богатая элита пользуется референдумом 2016 года».