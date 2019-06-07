Times: ЕС готов предоставить Великобритании ещё одну отсрочку

Большинство стран — членов Европейского союза готовы предоставить Великобритании очередную отсрочку выхода из союза, сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник. Там полагают, что для выхода из тупика по брекситу британское правительство проведёт повторный референдум.
Большинство стран Евросоюза поддержат ещё одну отсрочку брексита, вне зависимости от того, кто станет следующим премьер-министром Великобритании, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.
Несмотря на заявления Бориса Джонсона и других претендентов на пост главы государства от Консервативной партии о том, что Великобритания покинет ЕС 31 октября со сделкой или без неё, правительства 25 стран готовы к очередной отсрочке.
Там полагают, что будущий британский лидер будет вынужден использовать дополнительное время для проведения второго референдума, чтобы преодолеть тупик, в котором оказалось правительство страны. Ожидается, что в итоге выход Великобритании из ЕС может быть отложен до весны следующего года.
При этом позиция члена британского парламента Майкла Гоува, который одобрил перенос брексита, ЕС кажется наиболее реалистичной. «Нам это не нравится, но мы предоставим им ещё одну отсрочку», — сказал источник издания.
Вместе с тем в ЕС разделяют мнение министра иностранных дел Джереми Ханта, который назвал брексит без сделки «политическим самоубийством».
«В парламенте не будет большинства — и правительство рухнет. Новое правительство, вероятно, скажет: «Мы не можем решить, поэтому снова спросим людей, — приводит The Times слова источника, пожелавшего остаться анонимным. — Вероятно, на референдум будет вынесен вопрос, примем ли мы соглашение о выходе или просто выйдем? Посмотрим, за что выскажется большинство».
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