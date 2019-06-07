NTD: главный мышелов останется на Даунинг-стрит и после ухода Мэй

Ожидается, что кот Ларри сохранит свою должность «главного мышелова» на Даунинг-стрит и после того, как Тереза Мэй покинет пост премьера Великобритании. Ларри стал знаковой хвостатой фигурой после переселения в резиденцию премьер-министра в 2011 году, и за это время уже успел познакомиться со многими британскими и зарубежными политиками, передаёт NTD.
Выпускать кота Ларри на улицу — рутинная задача работников резиденции британского премьер-министра. Но это не просто кот: Ларри обладает официальным титулом «Главного мышелова секретариата кабинета министров». Традиция уходит когтями ещё в XVI век, ко двору Генриха VIII.
Ларри привезли на Даунинг-стрит, 10 в 2011 году. Его задачей было изгнать из дома расплодившихся крыс. За время службы хвостатый работник встретил не одного премьер-министра и президента, включая Дональда Трампа.
Ларри любит прогуляться за пределами знаменитого офиса. Но ему определённо не нравится, если его оставляют мокнуть под дождём.
На правительственном веб-сайте даже указано, какие обязанности возложены на кота: проверять старинную мебель на предмет «лежабельности» и решать проблему с грызунами. Впрочем, ходят слухи, что бывший дворовый кот относится к своей задаче по ловле мышей довольно расслаблено.
Он уже успел стать свидетелем некоторых знаковых событий в политической жизни Великобритании — например, видел, как покидает резиденцию бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон и его семья. Видел он и попытки Терезы Мэй обеспечить «упорядоченный брексит». Также Ларри следил за приходами и уходами многочисленных министров кабинета, нынешних и прошлых.
И, как выяснилось, нрав у питомца совсем не воинственный. Он никак не отреагировал, когда в 2017 году на его крыльцо пришёл кот Палмерстон из Министерства иностранных дел.
В прошлом главным мышеловом на Даунинг-стрит, 10 был кот Хамфри, который ушёл на пенсию в 1997 году. Кстати, расходы по кормлению питомца ложатся не на британских налогоплательщиков, а исключительно на работников офиса премьера.
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