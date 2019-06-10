Daily Mail: Франция предупредила Джонсона о последствиях невыплаты 39 млрд фунтов за брексит

Окружение президента Макрона предостерегло Бориса Джонсона, кандидата в премьер-министры Великобритании, от отказа выплачивать компенсацию за выход страны из Евросоюза, сообщает Daily Mail. По словам источника газеты, неисполнение долговых обязательств приведёт к экономическим санкциям со стороны мирового рынка, обесцениванию национальной валюты и падению кредитного рейтинга Соединённого Королевства.

Французские власти осудили намерение Бориса Джонсона не выплачивать ₤39 млрд за «развод» с Евросоюзом и пригрозили ему последствиями в том случае, если он всё же решится на этот шаг, пишет Daily Mail. Как рассказывает издание, страны, которые не возвращают взятые в долг деньги и отказываются от взятых на себя обязательств, наказываются международными рынками. Нарушение долговых обязательств приводит к девальвации валюты, увеличению стоимости обслуживания долга и понижению рейтинга кредитоспособности страны. Впрочем, пока неясно, будут ли мировые финансовые рынки придерживаться сложившегося метода в этом случае.

Британская газета напоминает, что в своём обращении к консерваторам Борис Джонсон объявил, что только он может победить лейбористов и Партию брексита, а также сказал, что будет готовиться к выходу без сделки и без выплаты обещанных ₤39 млрд. По его словам, которые приводит издание со ссылкой на интервью The Sunday Times, «деньги будут удержаны до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших шагов».

Однако близкий к Эммануэлю Макрону источник Daily Mail заявил, что «неисполнение своих платёжных обязательств является нарушением международных обязательств, которое приравнивается к дефолту по государственному долгу, последствия которого хорошо известны».

В свою очередь Ги Верхофстадт, координатор Европарламента по брекситу, также с беспокойством воспринял высказывание Джонсона. Daily Mail цитирует его пост в Twitter : «Этот поступок не только повредит надёжности Великобритании в качестве международного партнёра, но и является совершенно недопустимым и противоречит тому, что думает по этому поводу почти каждый британский юрист».