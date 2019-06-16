Times: британцы доверили бы Джонсону брексит, но не продажу подержанных машин

Новое исследование общественного мнения показывает, что Борис Джонсон превосходит остальных кандидатов на пост британского премьер-министра. Многие респонденты поддерживают план по брекситу, который предлагает экс-министра иностранных дел. Вместе с тем более половины участников опроса сомневаются в честности политика и никогда не стали бы покупать у него поддержанный автомобиль, пишет The Sunday Times.

Согласно новому опросу, Борис Джонсон может победить на всеобщих выборах и имеет наилучшие шансы на заключение новой сделки по брекситу. Вместе с тем шесть из десяти британских избирателей никогда бы не стали покупать у экс-министра иностранных дел подержанную машину, пишет The Sunday Times.

Проведённое аналитической компанией YouGov исследование показывает, что только 13% респондентов согласились бы приобрести у Джонсона старый автомобиль, а 59% предпочли бы с ним не связываться. Возможно, всё дело в том, что всего лишь 18% считают политика честным человеком, а 53% — нечистоплотным, рассуждает издание.

Джонсон и его старый соперник министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув оказались самыми непопулярными «продавцами подержанных машин». Впрочем, другие претенденты на пост премьер-министра страны тоже ушли недалёко — ни один из них не смог бы сбыть свой «старый драндулет» более чем 18% британцам.

С другой стороны, когда дело касается «продажи» Консервативной партии, Джонсон заметно превосходит своих конкурентов. 47% участников опроса заявили, что политик смог бы победить на выборах. Министр иностранных дел Джереми Хант набрал 15%, глава МВД Британии Саджид Джавид — 14%, Гоув — 12%, а министр международного развития Рори Стюарт и экс-министр по выходу Великобритании из ЕС Доминик Рааб — по 8%.

Джонсон также обошёл остальных тори в вопросе брексита. 27% респондентов уверены, что он справится с выходом страны из ЕС. Рааб и Хант получили по 10%, Гоув и Джавид — по 9%, обращает внимание The Sunday Times.

В то же время, по словам издания, Джонсон является «самым противоречивым» претендентом на премьерское кресло. 22% считают, что бывшему мэру Лондона удастся объединить страну, а 48% говорят, что он её расколет.

Джонсону, которого неоднократно обвиняли в супружеской неверности, будет интересно узнать, что 39% избирателей считают измены серьёзным вопросом, этот показатель вырастает до 67%, если политик лжёт о своих внебрачных связях. Хорошая новость для экс-министра заключается в том, что 71% участников опроса считают «приемлемым», если он переедет в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит со своей подругой до свадьбы.

По-видимому, избиратели в основном поддерживают план Джонсона по брекситу, который, несмотря на возобновление переговоров с Брюсселем, предусматривает выход страны из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах. 26% согласны с идеей экс-министра, а 16% хотят покинуть блок уже сейчас без какого-либо соглашения.

Только 6% высказываются за возобновление переговоров и очередной перенос брексита в случае его неудачи, что соответствует позиции Гоува и Ханта. 19% опрошенных призывают провести новый референдум, а 14% — немедленно отменить брексит.

Между тем большинство респондентов (53%) считает, что парламент не позволит Британии выйти из ЕС без сделки, и только каждый третий полагает, что страна покинет блок в конце октября. Лишь 51% думает, что Соединённому Королевству удастся осуществить брексит в течение пяти лет, подчёркивает The Sunday Times.