Independent: вероятным преемникам Мэй не доверяет более половины британцев

Основные претенденты на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и Майкл Гоув не вызывают доверия у большинства жителей страны, пишет The Independent со ссылкой на недавнее исследование. Более того, по словам издания, многим британцам не нравится ни один из 11 потенциальных преемников Мэй от Консервативной партии.

Главные претенденты на пост главы британского правительства Борис Джонсон и Майкл Гоув не вызывают доверия у более половины жителей Соединённого Королевства. Об этом свидетельствуют данные нового социологического исследования, проведённого компанией BMG Research по заказу The Independent.

Согласно опросу, порядка 55% не доверяют действующему министру окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Гоуву. А 53% скептически относятся к потенциальному премьерству Джонсона, который ранее возглавлял МИД Великобритании.

50% не считают Гоува сильным лидером, 54% сомневаются, что ему удастся вывести страну из Евросоюза, и 66% не верят, что он разбирается в проблемах простых людей. Эти результаты добавят головной боли министру, который накануне признался, что в молодости он неоднократно принимал наркотики, считает издание.

Если верить опросу, Джонсон — самый вероятный преемник Терезы Мэй. C поддержкой в 17% он занимает первое место, обходя на 4% министра внутренних дел Соединённого Королевства Саджида Джавида.

Вместе с тем 44% признались, что не считают Джонсона сильным лидером. Около 48% не думают, что бывший мэр Лондона обладает достаточной компетентностью и сможет заключить сделку с ЕС. 60% считают, что политик не понимает их проблем.

Опрос показал, что общество не знает многих потенциальных преемников Мэй. При этом более половины респондентов заявили, что их не устраивает ни один из 11 представленных кандидатов, или просто не стали говорить, кому именно они отдают предпочтение.