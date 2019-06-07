Daily Telegraph: Путин призвал Лондон «перевернуть страницу»

Президент России Владимир Путин заявил, что следующему британскому премьеру следует «перевернуть страницу» в деле покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и заняться восстановлением отношений между Москвой и Лондоном, пишет The Daily Telegraph. По мнению российского лидера, подобные шпионские игры имеют второстепенное значение в сравнении с глобальными вопросами в области экономики, безопасности и социальной сферы.
Президент России Владимир Путин заявил, что следующему британскому премьер-министру следует «забыть» об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери и заняться восстановлением отношений между Лондоном и Москвой, пишет The Daily Telegraph.
Российско-британские отношения «рухнули» в марте 2018 года, когда Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в критическом состоянии на скамейке парка в городе Солсбери. Британское правительство пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок» советского образца, и обвинило в покушении российское правительство, напоминает газета.
Россия отрицает свою причастность к этому делу, указывая на то, что британские спецслужбы могли синтезировать «Новичок» в химической лаборатории «Портон-Даун», расположенной неподалёку от Солсбери, чтобы подставить Москву.
Впоследствии США и ряд западных стран согласились с оценкой Лондона и обвинили Россию в отравлении. Кроме того, Вашингтон ввёл в отношении Москвы новые санкции. Россия же ответила высылкой дипломатов из стран, последовавших примеру США.
Однако на крупном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин заявил, что после ухода Терезы Мэй с поста премьера настало время отложить дело Скрипалей в сторону.
«Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — заявил российский лидер, имея в виду Скрипаля — британского агента, который предал десятки своих бывших российских коллег, сообщив их данные МI-6.
«Это же ваш агент, а не наш, — напомнил Путин. — Значит, вы против нас шпионили, а что с ним дальше происходило — мне трудно сказать, но надо всё забыть, в конце концов».
По мнению российского президента, подобные шпионские игры играют второстепенную роль по сравнению с глобальными вопросами, связанными с интересами в сфере экономики, безопасности и социальной сфере.
«Надо отбросить всю мишуру и заняться делом», — призвал Путин, добавив, что в России продолжают работать 600 британских компаний, которых Москва считает своими друзьями.
Официальный представитель Терезы Мэй заявила, что, хотя Великобритания по-прежнему сотрудничает с Россией в сфере безопасности, Лондон чётко дал понять, что «агрессия и дестабилизирующее поведение Москвы не сочетаются с заявлениями о желании быть ответственным международным партнёром».
«Премьер-министр неоднократно указывала на то, что наши отношения с Россией могут измениться только в том случае, если она изменит своё поведение», — отметила она.
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