Guardian: Москва и Лондон рассчитывают разрядить отношения на саммите G20

В Британии и России надеются, что возможная встреча Терезы Мэй и Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» поможет странам улучшить «находящиеся в глубокой заморозке» отношения, пишет The Guardian. Если эти переговоры состоятся, то это станет первым взаимодействием Москвы и Лондона на высшем уровне с момента отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, отмечает издание.

Москва и Лондон задумались о разрядке в отношениях. Среди прочего стороны рассматривают возможность встречи между российским президентом Владимиром Путиным и британским премьер-министром Терезой Мэй на саммите «Большой двадцатки» в конце июня, пишет The Guardian.

Если эти переговоры состоятся, то это станет первым взаимодействием двух стран на высшем уровне с момента прошлогоднего отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. После этого инцидента Соединённое Королевство выдворило 23 российских дипломатов, а Россия в ответ выслала такое же число британских дипломатов, напоминает издание.

Москва также закрыла британское консульство и дипломатическое представительство в Санкт-Петербурге. В результате способности Британии «анализировать Россию изнутри» оказались серьёзно подорваны, утверждает The Guardian.

По информации издания, встреча между Мэй и Путиным состоится только при условии, что обе стороны будут уверены в её продуктивности и достижении общих целей. Впрочем, есть вероятность, что российский президент предпочтёт начать отношения с Лондоном с чистого листа при новом британском премьере.

Вероятный будущий руководитель британского правительства Борис Джонсон, будучи министром иностранных дел, резко критиковал Москву за её действия в Сирии. Вместе с тем у него есть опыт общения с российскими властями: незадолго до инцидента в Солсбери он встречался с Сергеем Лавровым, обращает внимание The Guardian.

Власти Соединённого Королевства продолжают настаивать, что ответственность за отравление Скрипалей несёт Россия, приводя в качестве доказательств информацию центра исследования химического оружия «Портон-Даун». Личности двух «российских агентов», посещавших Солсбери в момент отравления, были установлены британскими спецслужбами.

Лондон серьёзно сомневается, что Москва примет на себя ответственность за случай в Солсбери или экстрадирует «двух агентов ГРУ», обвиняемых в отравлении Скрипалей, для судебного разбирательства в Соединённое Королевство. Британским властям приходится рассчитывать лишь на предложение, что подобное не должно происходить или повторяться в будущем. Британии необходима уверенность, что Россия извлекла правильный урок из случившегося, рассуждает издание.

Как бы то ни было, британскую сторону заинтриговали недавние заявления Путина о необходимости отделять российский политический класс от работы спецслужб. «Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — призвал российский лидер на полях Петербургского международного экономического форума.

При этом, говоря о деле Скрипаля, Путин заметил, что тот был шпионом Лондона. «Это же ваш агент, а не наш, значит, вы против нас шпионили, а что с ним дальше происходило — мне трудно сказать, но надо всё забыть в конце концов», — подчеркнул президент. Он добавил, что «глобальные вопросы, связанные с общенациональными интересами в сфере экономики, социальной сфере, в безопасности важнее, чем игры специальных служб».

Российский лидер также упомянул о своей недавней встрече с представителями британского бизнеса, назвав её «очень хорошей». «У нас британских инвестиций 22 миллиарда долларов, люди хотят чувствовать себя в безопасности и они заинтересованы в том, чтобы в позитив ушли наши отношения. Мы относимся к ним как к друзьям, как к тем людям, интересы которых должны быть защищены вне зависимости от текущей политической конъюнктуры», — пояснил Путин.