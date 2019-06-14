Guardian: перед британским спецназом поставят новую задачу — противостояние России

Великобритания планирует сворачивать секретные миссии спецназа на Ближнем Востоке и переключаться на более важные вопросы вроде противодействия «России и другим государствам», сообщает The Guardian. По мнению британских военных, из-за того что война сегодня носит всё более гибридный характер и ведётся в информационном поле и киберпространстве, силы спецназа нуждаются в реструктуризации.

Поскольку «секретные миссии» по борьбе с «Исламским государством»* в Сирии и Ираке постепенно теряют своё приоритетное значение, перед британским спецназом будут поставлены новые задачи по «противостоянию России и другим странам», сообщает The Guardian.



Пока министры только разрабатывают новую концепцию для Особой воздушной службы SAS и других войск специального назначения Великобритании вроде Особой лодочной службы и Особого разведывательного полка, которые представляют собой элитную и наиболее скрытную часть армии страны. Если власти одобрят составленный начальником управления спецназа план, получивший название «Концепция специальных операций», то указанные формирования будут подлежать реструктуризации.



Как отмечает издание, в основе инициативы лежит идея о том, что сама природа войны в современных условиях изменилась: произошёл сдвиг от традиционных военных действий к менее явным формам противостояния между странами. К примеру, утром 13 июня на два нефтяных танкера в Оманском заливе была совершена «хитроумная скрытая атака», в которой США обвинили Иран. Тегеран свою вину отрицает и указывает на то, что конфликт могли попытаться спровоцировать другие игроки.



По словам начальника генштаба британских вооружённых сил генерала Марка Карлтон-Смита, многие в Великобритании приходят к выводу, что война и мир становятся «всё более растяжимыми понятиями». «Явно имея в виду Россию», подозрения в отношении которой умножились после инцидента с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, генерал отметил, что авторитарные режимы всё чаще используют гибридные стратегии в «промежуточных» пространствах, в которых мало что угрожает человеческим жизням, но в опасности оказываются экономики, умы и необходимые для жизни средства. Именно там, как считает Карлтон-Смит, некоторые страны и распространяют дезинформацию, осуществляют кибератаки и ведут подрывную деятельность.



The Guardian напоминает, что на протяжении последнего десятилетия британский спецназ осуществлял тайные миссии в Сирии, Ираке и Афганистане. Но теперь экстремисты активно теряют свои позиции, и армия считает, что ей пора переключиться на более важные вещи. Предполагается, что в рамках реструктуризации Особый разведывательный полк будет активнее сотрудничать с MI6 и западными коллегами.



Министерство обороны инициативу никак не прокомментировало, поскольку придерживается правила не обсуждать деятельность сил специального назначения, добавляет газета.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



