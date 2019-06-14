Press Association: каналу RT разрешено оспорить цензуру Ofcom в суде

Высокий суд Лондона разрешил телеканалу RT оспорить решение британского медиарегулятора Ofcom о запрете на показ ряда передач канала в связи с нарушением правил о «беспристрастности», сообщает новостное агентство Press Association. По данным агентства, судья Высокого суда счёл требования юристов RT достаточно обоснованными, чтобы рассмотреть их по существу.

Руководству российского новостного телеканала RT дали добро на то, чтобы оспорить в Высоком суде Лондона решение медиарегулятора о цензурировании программ канала, посвящённых отравлению Скрипалей в Солсбери и конфликту в Сирии.

Ofcom (британский медиарегулятор — ИноТВ) — структура, которая выдала RT лицензию на вещание в Соединённом Королевстве, — ранее постановил, что ряд программ, выпущенных каналом в эфир в течение нескольких недель после отравления в марте 2018 года в городе Солсбери (графство Уилтшир) бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, содержали материалы, нарушающие правила о беспристрастности. Руководство RT заявило, что решение Ofcom несправедливо, и объявило о своём намерении обратиться в суд, с тем чтобы оно было пересмотрено.

В четверг судья Высокого суда Лондона Клайв Льюис разрешил каналу оспорить постановление Ofcom в суде. Господин Льюис, председательствовавший на предварительных слушаниях в Высоком суде, заявил, что юристы, представляющие интересы RT, выдвинули обоснованные исковые требования, которые необходимо рассмотреть по существу.

Дату разбирательства судья пока не назначил.

Юристы, представляющие Ofcom, в свою очередь, заявляли, что иск необходимо отклонить. Они настаивали на том, что решение регулятора оправдано, и утверждали, что у иска RT «нет перспектив».

Суд был проинформирован о том, что программы, ставшие поводом для разбирательств, были выпущены в эфир в марте и апреле 2018 года.