Press Association

Press Association: каналу RT разрешено оспорить цензуру Ofcom в суде

Материал представлен в переводе ИноТВ
Высокий суд Лондона разрешил телеканалу RT оспорить решение британского медиарегулятора Ofcom о запрете на показ ряда передач канала в связи с нарушением правил о «беспристрастности», сообщает новостное агентство Press Association. По данным агентства, судья Высокого суда счёл требования юристов RT достаточно обоснованными, чтобы рассмотреть их по существу.
Press Association: каналу RT разрешено оспорить цензуру Ofcom в суде
Руководству российского новостного телеканала RT дали добро на то, чтобы оспорить в Высоком суде Лондона решение медиарегулятора о цензурировании программ канала, посвящённых отравлению Скрипалей в Солсбери и конфликту в Сирии.
 
Ofcom (британский медиарегулятор — ИноТВ) — структура, которая выдала RT лицензию на вещание в Соединённом Королевстве, — ранее постановил, что ряд программ, выпущенных каналом в эфир в течение нескольких недель после отравления в марте 2018 года в городе Солсбери (графство Уилтшир) бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, содержали материалы, нарушающие правила о беспристрастности. Руководство RT заявило, что решение Ofcom несправедливо, и объявило о своём намерении обратиться в суд, с тем чтобы оно было пересмотрено.
 
В четверг судья Высокого суда Лондона Клайв Льюис разрешил каналу оспорить постановление Ofcom в суде. Господин Льюис, председательствовавший на предварительных слушаниях в Высоком суде, заявил, что юристы, представляющие интересы RT, выдвинули обоснованные исковые требования, которые необходимо рассмотреть по существу.
 
Дату разбирательства судья пока не назначил.
 
Юристы, представляющие Ofcom, в свою очередь, заявляли, что иск необходимо отклонить. Они настаивали на том, что решение регулятора оправдано, и утверждали, что у иска RT «нет перспектив».
 
Суд был проинформирован о том, что программы, ставшие поводом для разбирательств, были выпущены в эфир в марте и апреле 2018 года.
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