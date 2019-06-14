Press Association: каналу RT разрешено оспорить цензуру Ofcom в суде

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Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара
Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU. Эвакуация продолжается.
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Андрей Разин рассказал о состоянии Бари Алибасова
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru рассказал о состоянии Бари Алибасова.
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Ласицкене высказалась о возможном отзыве её нейтрального статуса
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала слова главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина возможном отзыве у неё нейтрального статуса за критику организации.
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«Протон-М» и «Спектр-РГ» доставили на стартовый комплекс
Ракета-носитель «Протон-М» с новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.
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Экипаж Сироткина занял третье место в квалификации «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing в составе Сергея Сироткина, Стефанаа Сарразена и Егора Оруджева занял третье место в квалификации престижного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана».
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Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Список стран, которые рекомендуются для посещения в ходе отпуска сотрудникам МВД России, расширен, в него включены Турция и Таиланд. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
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Эксперт оценил «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами
Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин прокомментировал в беседе с RT распространённую США видеозапись, на которой, по их версии, иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с танкера, подвергшегося нападению в Оманском заливе.
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Дюрант пропустит сезон-2019/20 из-за разрыва ахилла
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант пропустит сезон-2019/20 из-за тяжёлой травмы.
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Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД
Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, отметил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
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Зеленский не намерен ездить на работу на велосипеде
Заместитель главы администрации президента Юрий Костюк заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не собирается ездить на работу на велосипеде.
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Ванвлит установил рекорд НБА по количеству трёхочковых, реализованных запасным игроком в финальной серии
Защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству трёхочковых бросков, реализованных запасным игроком в финальной серии.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Казахстан готов продолжать содействовать проведению встреч по Сирии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна готова продолжать содействовать проведению международных встреч по Сирии.
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Леонард и Сиакам сравнялись с Джорданом и Пиппеном по очкам в плей-офф НБА
Форварды «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард и Паскаль Сиакам сравнялись с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном по количеству очков, набранных в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Суд разрешил RT оспорить постановление Ofcom в отношении телеканала
Судья Высокого суда Лондона Клайв Льюис разрешил RT оспорить постановление британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала.
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В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке»
Следователи попросили суд арестовать бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.
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В Совфеде поддержали слова экс-президента Хорватии об ущербе санкций
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего президента Хорватии Степана Месича о том, что антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике его страны.
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СМИ: В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребёнком
В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребёнком, сообщают «Известия» со ссылкой на главу рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергея Рыбальченко.
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СМИ: Минэнерго разработало проект постановления о расширении льгот для бизнеса
Минэнерго разработало проект постановления правительства, предусматривающий расширение количества потребителей газа льготной категории, сообщают «Известия».
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В московских парках запустили проект «Мастерские полезных каникул»
В столичных парках запустили проект «Мастерские полезных каникул», сообщает «Вечерняя Москва».
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Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Ласточка» в конце июня
Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда «Ласточка» 21, 26, 28 и 30 июня.
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В Краснодарском крае появился центр экологического просвещения
На территории природного заповедника «Утриш» в Анапе в пятницу, 14 июня, начинает работу центр экологического просвещения «Жемчужный», сообщает портал «Юга.ру».
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В МЧС предупредили о грозе и граде в Москве
Пресс-служба столичного главка МЧС предупредила, что в Москве в ближайшие часы ожидаются гроза, град и сильный ветер.
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Томпсон порвал крестообразную связку колена в финале НБА
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон получил серьёзную травму в шестом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс».
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Эксперт оценил слова экс-президента Хорватии о санкциях против России
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего хорватского лидера Степана Месича о том, что антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.
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Мужчина осквернил памятник Ельцину в Екатеринбурге
Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который осквернил памятник первому президенту России Борису Ельцину.
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Томпсон обошёл Джеймса по числу реализованных трёхочковых бросков в плей-офф НБА
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клей Томпсон вышел на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству реализованных трёхочковых бросков в плей-офф.
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Суд оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Океанариум-ДВ» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, которые находятся в Средней бухте в Приморье.
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Леонард стал третьим игроком в истории НБА по количеству набранных очков в плей-офф
Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард вышел на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по очкам, набранным в плей-офф.
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Глава города Мыски в Кемеровской области подал в отставку
Глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Гройсман собирается бороться за должность премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении бороться за занимаемую им в настоящий момент должность в составе новой Верховной рады в случае своего прохождения в парламент после выборов.
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В Приморье отложили освобождение из «китовой тюрьмы» части косаток
Компании, которые занимаются отловом косаток, содержащихся в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырёх животных.
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Леонард признан MVP финала НБА-2019
Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард был признан самым ценным игроком (MVP) финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
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Штормы не помешали строительству ж/д части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста идёт с небольшим опережением графика, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров компании — генподрядчика строительства «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.
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«Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА
Канадский клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Австралии задержали двух человек на митинге в защиту Ассанжа
В австралийском Мельбурне полицейские задержали двух человек, которые принимали участие в митинге в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в шестом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
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В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
Встреча лидеров стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началась в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.
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Глава МИД Саудовской Аравии прокомментировал инцидент с танкерами
Саудовская Аравия согласна с позицией США, которые возложили на Иран ответственность за «атаку» на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.
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Израиль нанёс авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильская авиация атаковала несколько объектов движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
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В Москве 14 июня ожидается до +26 °С
В Москве в пятницу, 14 июня, ожидается до +26°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Строители соединили рельсы на первом ж/д пути Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с полуострова на материк. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».
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Исследование: 40% молодых специалистов находят работу через знакомых
Согласно данным исследования НИУ ВШЭ (есть в распоряжении RT), более 40% специалистов от 18 до 30 лет нашли работу через друзей и знакомых.
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«Коммерсантъ»: на российских дорогах могут разрешить скорость 130 км/ч
Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса России разработал проект нового стандарта (ГОСТ), согласно которому владельцы автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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МИД Британии прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе
Глава МИД Великобритании Джереми Хант доверяет оценке госсекретаря США Майка Помпео, согласно которой власти Ирана несут ответственность за совершённые нападения на танкеры в Оманском заливе.
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Сын Алибасова рассказал о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут перенаправить на лечение в одну из европейских клиник. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший в интервью ТВЦ.
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Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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В Забайкальском крае задержали сторонника ИГ
Сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае сторонника террористической организации «Исламское государство»*, который приехал в Читу для незаконной покупки оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ.
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США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами
Американские военнослужащие распространили видеозапись, на которой, по их версии, иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с танкера, подвергшегося нападению в Оманском заливе. Видео распространило Центральное командование Вооружённых сил США. Оно длится примерно 1 минуту 40 секунд.