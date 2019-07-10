Le Monde: дипломатический кризис только сблизил Трампа и Джонсона

После публикации конфиденциальной переписки британского посла разразился дипломатический скандал, который помог фавориту на роль нового премьер-министра Великобритании Борису Джонсону укрепить свои отношения с Дональдом Трампом, сообщает Le Monde. Увольнения противников брексита выгодны Джонсону. Как считает издание, несмотря на критику и предостережения, к власти в Соединённом Королевстве могут прийти евроскептики, настроенные на решительный разрыв с Евросоюзом.

Утечки в прессе, целью которых было скомпрометировать Кима Дэррока, британского посла в Вашингтоне и проевропейца, сыграли на руку сторонникам брексита, пишет Le Monde. Они показали, что Дональд Трамп и Борис Джонсон, вероятный преемник Мэй на посту премьер-министра Великобритании, разделяют антиевропейские идеи, а также продемонстрировали ухудшение политических нравов из-за тупика с брекситом и порождаемой им напряжённости.

Французское издание напоминает, что в воскресенье, 7 июля, газета Mail on Sunday опубликовала отрывки из конфиденциальной дипломатической переписки Дэррока, в которых он называет правительство Трампа «неспособным» и «некомпетентным». В то же время записки дипломата подтверждают слухи о внутренних разногласиях в Белом доме и подчёркивают замешательство, которое охватило администрацию после решения президента отменить военный удар по Ирану.

На следующий день после публикации глава США оповестил в Twitter, что страна больше «не будет иметь дела» с этим послом, который «никому не нравился». Во вторник Трамп обозвал Дэррока «сумасшедшим» и «напыщенным дураком», посоветовав ему «поговорить с Терезой Мэй» о «провале переговоров по брекситу», и попутно попенял уходящему премьер-министру за то, что она его не послушалась и привела страну к «катастрофе». Со своей стороны на Даунинг-стрит поддержали своего посла и назвали утечку «досадной», заверив, что её содержимое не отражает «близости» отношений Лондона и Вашингтона.

Дипломатический кризис между двумя государствами, связанными, как считается, «особыми отношениями», обнажил зависимость от Вашингтона, в которую может попасть Лондон из-за брексита. По мнению Питера Рикеттса, бывшего британского посла в Париже, эти утечки угрожают не отношениям с США, а репутации Великобритании в деле «хранения своих секретов и готовности (дипломатов. — ИноТВ) делиться полезной информацией для принятия верных решений».

Многие наблюдатели связывают инцидент с токсичным политическим климатом из-за неспособности Соединённого Королевства выйти из Евросоюза спустя три года после референдума. Как считает автор статьи, время и цель выбраны подходящие: это попытка побыстрее отправить восвояси посла — защитника Европы и заменить его тем, кто лучше подойдёт Борису Джонсону, фавориту в гонке за кресло премьер-министра, а также американскому президенту. Трамп уже порадовался в Twitter за британцев, которым осталось недолго ждать смены главы правительства, а также выразил свою поддержку «другу» Джонсону. На дебатах во вторник вечером Борис Джонсон отказался комментировать возможную отставку Дэррока и заявил о своих «хороших отношениях» с Белым домом.

История с записками, отмечает Le Monde, подрывает репутацию британской дипломатии, которая всегда ценилась за свой профессионализм и порядочность. Кроме того, скандал ведёт к нарушению равновесия на высоких государственных должностях, втянутых в «религиозную войну», развязанную брекситом. В январе 2017 года из-за утечек уже вынужден был подать в отставку Иван Роджерс, британский посол в ЕС, который предупреждал Мэй об опасностях её политики. Марка Карни, главу Банка Англии, сторонники брексита обвинили в саботаже за его предостережения об ухудшении экономики. В начале мая в прессу попали закрытые обсуждения Совета национальной безопасности касательно рисков сотрудничества с китайской компанией Huawei для создания сети 5G в Великобритании. Потерявший доверие министр обороны Гэвин Уильямсон был уволен.

Как рассказывает Le Monde, на место Дэррока в случае победы Джонсона (который лидирует по опросам) до недавнего времени прочили Марка Седвилла, секретаря кабинета министров, однако после опубликованных в Mail on Sunday заметок в центре внимания оказался Найджел Фараж. В ноябре 2016 года его, главу ультраправых, сразу же после выборов принял Дональд Трамп, который также встречался с ним в июне этого года во время поездки в Лондон и теперь поддерживает его кандидатуру на пост нового посла. Партия брексита, которую возглавляет Фараж, выиграла в Великобритании выборы в Европарламент, и с тех пор Фараж играет не последнюю роль в политике, так что Джонсону, возможно, придётся заключить с ним союз, чтобы не допустить разгрома консерваторов в случае выборов в парламент этой осенью.