Британский парламентарий: предатель должен получить тюремный срок за обнародование записок о некомпетентности Трампа

Глава международного комитета палаты общин британского парламента Том Тугендхат в своей статье, опубликованной The Times, призвал расследовать утечку записок посла Великобритании в США Кима Дарроха о некомпетентности Дональда Трампа. Тугендхат отметил, что ради восстановления репутации британской дипломатии необходимо приговорить ответственного к тюремному заключению.

Реальный тюремный срок для человека, ответственного за обнародование записок посла Великобритании в США Кима Дарроха о некомпетентности Дональда Трампа и его администрации, станет сигналом, что британской дипломатии можно доверять, пишет глава международного комитета палаты общин британского парламента Том Тугендхат в статье для The Times.

Тугендхат полагает, что «предатель» поставил под удар не только имя Дарроха, но и репутацию Великобритании. Теперь «диссидент из России или Ирана, или климатический активист из Китая, или участник торговых переговоров из Брюсселя», который, опасаясь преследования или осуждения на родине, мог пойти с секретной информацией к британским дипломатам, побоится очередной утечки.

«Валюта дипломатии — доверие», — пишет парламентарий. Люди часто обращаются в Министерство иностранных дел на условиях конфиденциальности, полагая, что передают информацию в надёжные руки и она будет конфиденциальной. Именно потому британский МИД сохраняет записи в секрете не менее 20 лет, а наиболее важная информация не обнародуется ещё дольше.

При этом доверие — ключ не только к успеху дипломатии, но и к безопасности страны. Зачастую передаваемая по дипломатическим каналам информация помогает избегать войн, расширять торговлю и бороться с терроризмом и торговлей людьми.

Таким образом, чем меньше секретной информации оказывается в распоряжении британского МИД, тем больше вероятность, что правительство страны примет неверное внешнеполитическое решение. И кто бы ни обнародовал записки посла, он «ослабил британское правительство и навредил интересам британского народа».

Именно поэтому, пишет Тугендхат в статье для The Times, он обратился к главе Скотленд-Ярда Крессиде Дик и попросил её расследовать обстоятельства утечки.