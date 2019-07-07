DM: британский посол в США назвал Трампа «некомпетентным» и «ненадёжным»

В сеть попали записки посла Великобритании в США Кима Дарроха, и в них он нелестно отзывается о профессиональных качествах Дональда Трампа и о перспективах американской политики. Однако британский МИД выступил в его защиту, отметив, что всегда призывает дипломатов давать честную оценку политикам и событиям в стране.

Посол Великобритании в США Ким Даррох назвал Дональда Трампа «неспособным», «ненадёжным» и «некомпетентным». Об этом написало воскресное издание Daily Mail, ссылаясь на записки дипломата, которые утекли в сеть.



В них, например, он предупреждал Лондон о том, что Белый дом «исключительно неработоспособный», и что карьера Трампа может окончиться «позором». Также он описывает конфликты внутри администрации как «поножовщину», предупреждает, что Трамп, возможно, в долгу у «хитрых русских», а также что он по-прежнему может нанести удар по Ирану.



«Мы не верим, что эта администрация станет существенно более нормальной, более работоспособной, более предсказуемой, более цельной, менее неуклюжей в дипломатическом плане и более способной», — приводит издание выдержку из одной записки Дарроха. Кроме того, он отмечал, что Трамп способен «выходить из огня потрёпанным, но в сохранности, как Шварценеггер в последних сценах «Терминатора».



В этих записках речь идёт о периоде с 2017 года до настоящего времени и планов на будущее. Так, например, посол считает, что у Трампа есть шансы переизбраться, хотя в его поддержку высказываются почти одни белые. А чиновникам посол советует при общении с Трампом говорить просто, даже грубовато.



Даррох также писал, что хаос в Белом доме настоящий, а сговор Трампа с Россией исключать нельзя. По его мнению, от удара по Ирану Трамп отказался не из-за предполагаемого количества жертв, а из-за того, как этот удар соотнесётся с его предвыборными обещаниями.



Как отмечает автор статьи, такие комментарии могут подорвать «особые отношения» Великобритании и США. Из-за брексита британские госслужащие стали более политизированными, и некоторые из них поддерживают идею выхода из Евросоюза, хотя видят, с какими препятствиями приходится сталкиваться. При этом сам Даррох — сторонник ЕС и прежде служил там постпредом.



Британский МИД в ответ на эти утечки заявил, что всегда призывает дипломатов давать честные оценки политиков в их странах, и что их оценки могут расходиться с мнением министров и правительства, пишет Daily Mail.