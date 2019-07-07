Экс-глава МИ-6: брексит довёл Великобританию до «политического нервного срыва»

Бывший глава разведывательной службы МИ-6 Джон Соуэрс заявил, что брексит погрузил Великобританию в состояние «политического нервного срыва», пишет The Independent. По мнению Соуэрса, в результате в качестве кандидатов в премьер-министры были выдвинуты люди, которые совершенно не внушают того уважения, которое должны внушать высшие руководители страны.

Великобритания в результате брексита испытала «политический нервный срыв», а британские высокопоставленные чиновники уже не внушают такого уважения, как премьер-министры прошлых лет, заявил в интервью британскому телевидению бывший глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Джон Соуэрс.

«Мы здесь в Великобритании сейчас переживаем некий политический нервный срыв. Среди нынешних кандидатов в премьер-министры от Консервативной партии фигурируют люди, похожие на лидера оппозиции (Джереми Корбина. — ИноТВ), которые не имеют того авторитета, который мы привыкли видеть у наших лидеров», — цитирует Соуэрса издание.





«Получится ли у этих людей наработать себе такой авторитет после вступления в должность, нам только предстоит увидеть», — также отметил экс-начальник МИ-6.

«Как мне кажется, обстановка сейчас очень тревожная, ведь мы покидаем Европейский союз и идём таким образом на большой риск как для нашего авторитета в мире, так и для состояния британской экономики. Так что неудивительно, что люди, которые посвятили свои жизни служению во имя нашей страны, беспокоятся в связи с тем, в каком направлении эта страна движется», — пояснил свои комментарии Соуэрс.

Чиновник также отметил, что проведение референдума о выходе Великобритании из Евросоюза стало «недальновидным» шагом со стороны властей, отмечается в материале.