CNBC: Facebook не нашёл доказательств вмешательства России в референдум по брекситу

22:57 Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо» Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

22:55 Премьер Грузии оценил ситуацию с безопасностью для туристов России Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что пребывание в стране безопасно для всех туристов, включая граждан России.

22:44 СК начал проверку по факту стрельбы полицейским в Курской области В Курской области проводят проверку по факту стрельбы в воздух полицейским, который отгонял детей от своего автомобиля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СУ СК России по региону.

22:44 Делегация Украины в ПАСЕ сорвала выступление депутата Сербии по Крыму Украинская делегация в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сорвала выступление на русском языке депутата из Сербии Александра Шешеля по ситуации в Крыму, сообщает РИА Новости.

22:41 Эксперт прокомментировал заявление Путина о новой стратегии по ВТС Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о новой стратегии военно-технического сотрудничества (ВТС) с другими странами.

22:35 СМИ: Тренерский штаб «Спартака» пополнил новый специалист по физподготовке Сербский специалист по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошёл в тренерский штаб московского футбольного клуба «Спартак».

22:34 Болтон прокомментировал встречу с Патрушевым Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своём Twitter прокомментировал встречу с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

22:23 В Екатеринбурге вынесли приговор членам ОПГ В Екатеринбурге вынесли приговор членам организованной преступной группы, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря главка МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

22:23 В пресс-службе Зеленского опровергли подготовку его визита в Осаку Президент Украины Владимир Зеленский не планировал посещать саммит G20 в Осаке, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

22:16 Грузинская футбольная федерация не стала наказывать игроков за политическую акцию Генеральный секретарь Грузинской футбольной федерации (ГФФ) Давид Муджири заявил, что игроки, которые участвовали в политической акции перед матчами чемпионата страны, не будут наказаны.

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22:14 Эксперт прокомментировал сообщения о планах США ввести новые ограничения против Китая Политолог, публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о планах США ввести запрет на китайское оборудование для сетей 5G.

22:13 В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.

22:00 Экс-футболист «Спартака» Промес перешёл в «Аякс» Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес перешёл из испанской «Севильи» в голландский «Аякс».

21:59 ПАСЕ повторно отклонила проект о пересмотре участия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против повторной попытки вернуть в профильную комиссию проект доклада, позволяющего российской делегации приехать на июньскую сессию ПАСЕ. Об этом информирует РИА Новости.

21:52 СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на журналистов из России в Грузии Совет по правам человека при президенте России обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом объединить усилия для расследования нападения на российских журналистов в Грузии.

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21:47 В Госдуме оценили ситуацию с российским турпотоком в Грузию Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения российского турпотока для экономики Грузии.

21:45 Порошенко предложил переименовать Грузию Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело. Соответствующее обращение опубликовано на странице политика в Facebook .

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21:41 Власти Петербурга обсудили меры по снижению числа ДТП Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять меры, направленные на снижение числа дорожно-транспортных происшествий, сообщает Newinform.

21:38 В Петербурге начал работу форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета В Санкт-Петербурге начал работу форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета, сообщают «Невские новости».

21:38 Трамп заявил о готовности к диалогу с Ираном Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном и готовы вести диалог с представителями иранской власти по условиям снятия ограничительных мер.

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20:32 Делегация Татарстана прибыла в Германию с рабочим визитом Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым приехала в Германию с рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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20:09 Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72 В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.

20:00 Дзюдоист Тасоев стал серебряным призёром ЕИ-2019 в категории свыше 100 кг Россиянин Инал Тасоев занял второе место в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

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