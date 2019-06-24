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CNBC: Facebook не нашёл доказательств вмешательства России в референдум по брекситу

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Нет никаких доказательств того, что Москва проводила в Facebook кампанию с целью повлиять на исход голосования о выходе Великобритании из ЕС, заявил вице-президент Facebook Ник Клегг. По словам Клегга, евроскептицизм британцев нельзя объяснить одним лишь воздействием социальных сетей.
CNBC: Facebook не нашёл доказательств вмешательства России в референдум по брекситу
Reuters

Нет «абсолютно никаких доказательств» того, что в 2016 году Россия пыталась повлиять на исход референдума по брекситу с помощью Facebook, заявил вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг.

Клегг заявил, что компания провела два исследования, чтобы установить, имело ли место иностранное вмешательство. При этом, как сообщает CNBC, использовались те же методы, с помощью которых искали «возможную активность России» во время президентских выборов 2016 года в США.

Вице-президент Facebook также отверг утверждения о том, что в брексите «виновата» фирма Cambridge Analytica, пишет CNBC.

«Боюсь, корни британского евроскептицизма уходят очень, очень глубоко, — приводит издание слова Клегга. — И, откровенно говоря, последние 40 лет гораздо сильнее здесь было влияние традиционных СМИ, а не новых платформ».

CNBC напоминает, что до начала своей карьеры в Facebook Ник Клегг возглавлял британскую партию Либеральных демократов и одно время занимал должность заместителя премьер-министра. О Клегге известно, что он против выхода Великобритании из Евросоюза, говорится в статье.

Москва заявляет, что не вмешивалась в референдум по брекситу. Правительство Соединённого Королевства также не видит доказательств того, что иностранным игрокам, таким как Россия, «удалось повлиять на британский демократический процесс», пишет CNBC.

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источник
CNBC США Северная Америка
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