Times: британские боссы объявили войну смартфонам на рабочем месте

Руководители британский предприятий всё чаше конфискуют у сотрудников мобильные телефоны, чтобы заставить их сосредоточиться на работе, пишет Times. По словам владельцев бизнеса, многие сотрудники испытывают зависимость от мобильных устройств и постоянно отвлекаются, чтобы взглянуть на экран. При этом профсоюзы предупреждают, что суровая политика в отношении смартфонов порождает атмосферу недоверия на рабочем месте.

Обновление статусов в социальных сетях и сообщения друзьям на работе могут скоро кануть в лету — начальники всё чаще конфискуют у сотрудников смартфоны, чтобы заставить их сосредоточиться на работе, пишет Times.

Как отмечает издание, практика, ранее считавшаяся нормой для сотрудников розничных сетей, теперь распространяется и на офисных работников. Так, директор маркетинговой компании в Уэст-Йоркшире недавно распорядился не нанимать сотрудников, которые отказываются сдать свои мобильные устройства. Сдавать телефоны приходится и работникам кафе в Британской библиотеке, испытывающим искушение поглядывать в экран в перерывах между обслуживанием клиентов. Пункт о запрете использования мобильных устройств без разрешения всё чаще встречается в трудовых договорах нянь.

По словам Джеральда О’Шонесси из компании Business Marketing Services, его так угнетали сотрудники, пользующиеся телефонами на рабочем месте, что два месяца назад он начал конфисковывать устройства до обеденного перерыва. «Были девушки, у которых началась настоящая паника после того, как они пришли на работу, их попросили положить телефон в ящик», — рассказывает глава компании. До введения этой политики сотрудники часто листали ленту соцсетей даже на совещаниях. «У них абсолютная зависимость от телефонов, — сетует О’Шонесси, добавляя, что слышит подобное от каждого своего клиента.

Однако строгая политика в отношении использования мобильных устройств вызвала обеспокоенность некоторых профсоюзных организаций. По мнению генерального секретаря ассоциации офисных работников Prospect Майка Кленси, технологии «становятся новым фронтом трений между работниками и организациями». По его убеждению, суровый контроль над использованием мобильных телефонов является отражением культуры недоверия в учреждении.

С этим мнением согласен и секретарь профсоюзного центра Конгресс тред-юнионов Френсис О’Грейди. «Работодатели должны относиться к сотрудникам как к взрослым людям… Хорошие работодатели дают право на использование телефонов в личных целях, пока это не мешает работе. Когда достигнуто соглашение, что ношение при себе телефона неуместно, сотрудникам должны быть предоставлены шкафчики. Конфискация личного имущество пагубно сказывается на доверии и рабочей обстановке», — заявил глава организации.