Fox News: миллионы американцев не пойдут на работу из-за финала «Игры престолов»

По данным опроса Института трудовых ресурсов, около 10,7 млн американцев собираются взять выходной в понедельник после долгожданного завершения фэнтезийного сериала «Игра престолов». Ещё около 27,2 млн сотрудников хотят поработать из дома, не прийти на работу или опоздать на неё, сообщается на сайте телеканала Fox News.

Финальная серия «Игры престолов» может стать причиной появления множества пустующих рабочих мест в понедельник, сообщается на сайте телеканала Fox News.

По данным последнего исследования Института трудовых ресурсов компании Kronos Incorporated, около 10,7 млн человек в США намерены взять выходной в понедельник — день после долгожданного завершения фэнтезийного сериала производства HBO. При этом их отсутствие может быть лишь частью проблемы для работодателей, потому что около 27,2 млн сотрудников считают, что из-за выхода финальной серии «Игры престолов» они могут опоздать на работу, прогулять её, работать из дома или каким-либо иным образом снизить производительность труда по сравнению с обычным понедельником.

Хотя работодатели могут почувствовать соблазн раскритиковать рабочих с «похмельным синдромом» от «Игры престолов», любая попытка принять и приветствовать это значимое телевизионное событие может положительно подействовать на обстановку в коллективе, отмечает автор статьи.

«Что мы говорим Богу Отсутствия? Не сегодня — или, по крайней мере, организации могут так сказать, если они не будут уклоняться, а примут такой культурный феномен, как финальная серия «Игры престолов», — уверяет исполнительный директор Института трудовых ресурсов Джойс Марони. Предоставьте сотрудникам гибкий график работы и возможность запрашивать перерывы или менять смены и работать из любого места в любое время, чтобы они могли наслаждаться моментами, которые имеют значение в их жизни, и не стесняться использовать поп-культуру для общения с сотрудниками и менеджерами, советует Марони.

Как сообщает Fox News, финальный сезон «Игры престолов» побил все рекорды по просмотрам среди зрителей HBO, и эта тенденция, несомненно, продолжится вплоть до последней серии. По данным опроса, около трети всех работающих взрослых в США, то есть 34%, планируют смотреть прямую трансляцию финальной серии.

Институт трудовых ресурсов проводил опрос в партнёрстве с Harris Poll. В период с 7 по 9 мая было опрошено 1090 работающих в США взрослых в возрасте от 19 лет. В компании говорят, что процентные данные основаны на результатах опроса и данных переписи населения США, сообщает Fox News.