Fox News: миллионы американцев не пойдут на работу из-за финала «Игры престолов»
Финальная серия «Игры престолов» может стать причиной появления множества пустующих рабочих мест в понедельник, сообщается на сайте телеканала Fox News.
По данным последнего исследования Института трудовых ресурсов компании Kronos Incorporated, около 10,7 млн человек в США намерены взять выходной в понедельник — день после долгожданного завершения фэнтезийного сериала производства HBO. При этом их отсутствие может быть лишь частью проблемы для работодателей, потому что около 27,2 млн сотрудников считают, что из-за выхода финальной серии «Игры престолов» они могут опоздать на работу, прогулять её, работать из дома или каким-либо иным образом снизить производительность труда по сравнению с обычным понедельником.
Хотя работодатели могут почувствовать соблазн раскритиковать рабочих с «похмельным синдромом» от «Игры престолов», любая попытка принять и приветствовать это значимое телевизионное событие может положительно подействовать на обстановку в коллективе, отмечает автор статьи.
«Что мы говорим Богу Отсутствия? Не сегодня — или, по крайней мере, организации могут так сказать, если они не будут уклоняться, а примут такой культурный феномен, как финальная серия «Игры престолов», — уверяет исполнительный директор Института трудовых ресурсов Джойс Марони. Предоставьте сотрудникам гибкий график работы и возможность запрашивать перерывы или менять смены и работать из любого места в любое время, чтобы они могли наслаждаться моментами, которые имеют значение в их жизни, и не стесняться использовать поп-культуру для общения с сотрудниками и менеджерами, советует Марони.
Как сообщает Fox News, финальный сезон «Игры престолов» побил все рекорды по просмотрам среди зрителей HBO, и эта тенденция, несомненно, продолжится вплоть до последней серии. По данным опроса, около трети всех работающих взрослых в США, то есть 34%, планируют смотреть прямую трансляцию финальной серии.
Институт трудовых ресурсов проводил опрос в партнёрстве с Harris Poll. В период с 7 по 9 мая было опрошено 1090 работающих в США взрослых в возрасте от 19 лет. В компании говорят, что процентные данные основаны на результатах опроса и данных переписи населения США, сообщает Fox News.
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