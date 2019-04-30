SCMP: китайский лидер призвал не превращать мир в войну семи королевств из «Игры престолов»

Китайский лидер Си Цзиньпин выдал себя как поклонника сериала «Игра престолов», призвав не превращать мир в войну семи королевств Вестероса, сообщает SCMP. Как отмечает издание, Си Цзиньпин, известный своей любовью к голливудским фильмам, не единственный поклонник сериала в Китае, где число фанатов телешоу исчисляется десятками миллионов, несмотря на транслируемую в стране «урезанную» версию фильма.

«Могущественный правитель срединного королевства», китайский лидер Си Цзиньпин оказался фанатом известного телесериала «Игра престолов», сообщает South China Morning Post. Как передаёт источник издания, в ходе встречи с иностранной делегацией в Пекине глава китайского государства удивил гостей и собственных советников отсылкой к фантазийной киноэпопее, созданной по сценарию Джорджа Мартина. «Мы все должны приложить усилия, чтобы мир, в котором мы живём, не скатился в хаотичные войны Семи королевств Вестероса», — заявил председатель КНР.

Как замечает издание, неизвестно, как много времени Си Цзиньпин может выделить на просмотр телешоу о «драконах, рыцарях и сражениях на мечах» в своём плотном графике, однако он не единственный поклонник сериала среди руководителей Китая. В прошлом месяце «Игру престолов» также цитировал премьер Государственного совета КНР Ли Кецян, говоря об отношениях Китая с Центральной и Восточной Европой на форуме в Дубровнике, городе, сыгравшем роль Королевской Гавани — столицы Семи королевств — в сериале.

Как отмечается в статье, популярность фантазийного телешоу, известного своими неожиданными поворотами сюжета, политическими интригами и харизматичными персонажами, не обошла стороной Китай, где число поклонников сериала исчисляется десятками миллионов. При этом, несмотря на очевидную любовь к сериалу руководства страны, версия, транслируемая в Поднебесной, отличается от той, что доступна в остальных частях мира — большинство сцен сексуального характера и насилия из неё вырезано.

Представитель властей в Пекине, отвечая на вопрос о том, какую версию телешоу смотрит Си Цзиньпин и другие руководители, «рассмеялся», заверив, что их версии ещё более «сжаты», поскольку насыщенный рабочий график не позволяет им насладиться шоу во всей его полноте. «Мы называем это бриллиантовой версией», — пошутил источник издания, пожелавший остаться неназванным.

Как отмечает издание, публичные разговоры о своих хобби для китайских руководителей редкость, однако Си Цзиньпин известен своим интересом к кино и литературе. Говорят, что он также является поклонником таких голливудских фильмов, как «Крёстный отец» и «Спасти рядового Райана».

По рассказам другого источника, в ходе визита в США в 2012 году в ответ на вопрос американского школьника тогдашний заместитель председателя КНР назвал своим хобби просмотр фильмов. Когда другой юноша задал ему вопрос о том, как ему удаётся совмещать работу и личную жизнь, Си Цзиньпин ответил по-английски: «Mission: Impоssible» (Миссия невыполнима. — ИноТВ).