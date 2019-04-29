Die Welt: всё больше фантастических идей в наше время становятся реальностью

Многие идеи, которые выдвигаются фантастами в книгах и фильмах, зачастую кажутся их современникам безумными и нереалистичными. Но со временем в нашей обыденной жизни появляются всё новые изобретения, которые напоминают ожившие мечты фантазёров из прошлого, однако это уже никого не удивляет, пишет Die Welt.

Когда-то немецкий инженер и разработчик одного из первых автомобилей Готтлиб Даймлер предсказывал, что глобальный спрос на автомобили в мире не превысит одного миллиона штук — однако реальная жизнь превзошла все его ожидания и прогнозы, отмечает Die Welt. Многие фантастические романы обычно переполнены идеями, которые для современников их авторов кажутся безумными. Но проходят годы, и какие-то из этих фантазий становятся реальностью, а новые изобретения органично входят в нашу повседневную жизнь, подчёркивается в статье.



Например, ещё в 1888 году американец Эдвард Беллами в своём романе «Взгляд назад» описал мир без наличных денег. В его утопии, действие которой происходило в далёком тогда 2000 году, люди использовали в качестве платёжного средства специальную карту с предоплаченным балансом, которую они получали от государства и могли пользоваться ею на протяжении целого года, рассказывает Die Welt. При этом во время каждого использования этой выдуманной автором карты от неё отделялся небольшой кусочек, если же баланс подходил к концу раньше срока, то можно было получить дополнительные средства под довольно высокий процент. При этом первые настоящие кредитные карты появились лишь через 35 лет после выхода этого романа — и выпускать их начали коммерческие банки, а не государство, отмечается в статье.



Многие также полагают, что первую подводную лодку якобы «изобрёл» французский писатель-фантаст Жюль Верн, который в 1869 году опубликовал свой знаменитый роман «20 тысяч лье под водой». Однако это не совсем так, поясняет Die Welt: к тому моменту первые подводные лодки уже существовали. Но «Наутилус», которым управлял в романе капитан Немо, согласно задумке Жюля Верна, мог скрываться в пучине мирового океана — в то время как настоящие субмарины тех времён на такое были ещё не способны. Подлодки XIX века могли действовать лишь поблизости от берега. Тем не менее со временем инженеры смогли усовершенствовать конструкцию, и нынешние атомные подлодки действительно перемещаются в глубинах океана практически незаметно и автономно, подобно «Наутилусу», говорится в статье.



В 1911 году в свет вышла книга «Том Свифт и его электрическая винтовка», где главный герой изобретатель Том Свифт создал оружие, способное стрелять «электрически заряженными шариками». По задумке автора, это позволяло вывести противника из строя, однако не убивать его. Спустя более полувека американец Джон Хигсон запатентовал оружие, которое действительно могло оказывать краткосрочное электрическое воздействие на противника, однако без применения шариков. Причём этот прибор, запатентованный в 1972 году, был назван его изобретателем в честь героя книги «Электрическая винтовка Томаса А. Свифта» — или, коротко, Taser, сообщает Die Welt.



А польский фантаст Станислав Лем описал в своём романе «Возвращение со звёзд», выпущенном в 1961 году, как его герой-космонавт после возвращения на Землю из долгого полёта обнаружил, что привычные бумажные книги за время его путешествия исчезли. Вместо них появились книги в цифровом формате, которые хранились на специальных «накопительных кристаллах» — чтобы их прочитать, необходимо было вставить такой кристалл в приспособленный для этого электронный дисплей, а страницы нужно было переворачивать, нажимая на экран пальцем. Эти новые книги, по задумке автора, имели даже функцию чтения вслух. И хотя в 1960-е всё это казалось фантастикой, однако уже в 1990 году компания Sony выпустила на рынок первую портативную электронную книгу, напоминает Die Welt.



Ещё в одной фантастической саге тех времён — популярном сериале «Звездный путь» (Star Trek), первая серия которого вышла на телеэкраны в 1966 году, — описывалось передовое для тех времён техническое оснащение героев, которые входили в состав экипажа космического корабля. Автор сценария Джин Родденберри придумал даже специальный «коммуникатор», который позволял капитану корабля общаться со своей командой на большом расстоянии, в том числе с удалённых планет. Эта простая идея о том, что средства связи тоже можно брать с собой в дорогу, настолько впечатлила техников компании Motorola, что уже в 1973 году они разработали первый портативный телефон, который послужил реальным прообразом уже привычных для всех современных мобильных телефонов и смартфонов, сообщает Die Welt.



В этом сериале также фигурировал такой выдуманный прибор, как «трикодер», с помощью которого экипаж космического корабля обследовал окружающую обстановку во время выходов в открытый космос. Для реализации этой идеи понадобилось больше времени, однако в 2012 году аналогичный прибор действительно был создан, хотя его технические возможности пока значительно скромнее, говорится в статье. Медицинская версия этого прибора, который использовали герои в сериале, чтобы поставить диагноз любому пациенту буквально за секунды, тоже не покидает умы конструкторов: в 2017 году команда исследователей из Филадельфии победила в конкурсе на разработку такого прототипа, хотя на рынке он пока так и не появился.



Другой голливудский фильм 1966 года, сценарий к которому написал знаменитый фантаст Айзек Азимов, был посвящён мечте врачей научиться лечить болезни человеческого организма изнутри с помощью микроскопических «наноботов», которыми можно было бы управлять. Героям фильма по сценарию удалось «уменьшить в размерах» подводную лодку вместе с экипажем и отправить в путешествие по кровеносным сосудам человека, чтобы уничтожить тромб в его мозге. И хотя сам Азимов называл «абсурдной» идею о приборе, который бы позволил уменьшить подлодку и вживить её в человеческий организм, однако в настоящее время действительно ведётся разработка медицинских «нанороботов», сообщается в статье. Например, в 2015 году крупный американский фармацевтический концерн Pfizer объявил, что в сотрудничестве с израильскими учёными реализует специальную программу с целью выяснить, можно ли с помощью «ДНК-нанобота» выявлять возбудителей инфекций или перепрограммировать клетки человеческого тела, пишет Die Welt.



В изданном в 1988 году романе «Мокрая начинка» американского писателя Руди Ракера впервые была упомянута некая «сердечная рубашка», позволяющая измерять пульс человека, который её носит, с помощью специальных датчиков. Прошло около 30 лет, и подобная «умная одежда» уже перестала быть утопией: футболки, автоматически делающие ЭКГ пациентам в группе риска и сообщающие соответствующую информацию врачам, действительно существуют. А промышленность активно работает над новыми, дополнительно усовершенствованными версиями «одежды будущего», отмечает Die Welt.



В другом популярном фильме «Вспомнить всё», который вышел на экраны в 1990 году, герой Арнольда Шварценеггера неожиданно обнаружил, что вся его прежняя жизнь состояла из «искусственных воспоминаний». И хотя «вживляемые в мозг воспоминания», к счастью, по-прежнему остаются фантастикой, однако «виртуальная реальность», впервые упомянутая в 1982 году в романе Дэмиена Бродерика «Мандала Иуды», давно уже стала суперхитом индустрии развлечений, констатирует Die Welt. Сейчас идея виртуальной реальности превратилась во всём мире в огромный рынок с реальными многомиллиардными оборотами.



По пути к космическому кораблю, который по сценарию должен был унести его на Марс, герою Шварценеггера надо было пройти через шлюз безопасности, где его «просветили» насквозь до самого скелета. Идею подобного «сканера» впервые выдвинул ещё в 1966 году Филип Дик в рассказе «Мы вам всё припомним», говорится в статье. А в 2009 году на рынке действительно появился первый «сканер тела», что вызвало поначалу «бурю негодования», пишет Die Welt.



Ещё один футуристический прибор — «репликатор», с помощью которого простым нажатием кнопки герои фантастических романов могли создавать и копировать любые предметы, современные изобретатели тоже смогли частично воплотить в жизнь в виде 3D-принтера. Не исключено, что это вскоре вызовет настоящую революцию в строительстве и других сферах, заключает автор.