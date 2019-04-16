Euronews: в Израиле впервые напечатали на 3D-принтере человеческое сердце

Учёные из Израиля впервые смогли напечатать на 3D-принтере человеческое сердце, материалом для которого послужили собственные клетки пациента. Созданное в израильской лаборатории сердце уже может сокращаться, но пока не способно перекачивать кровь. Однако исследователи надеются, что уже в ближайшее десятилетие по этой технологии во всём мире будут создавать органы для пересадки, передаёт Euronews.

Израильские учёные впервые создали на 3D-принтере человеческое сердце с кровеносными сосудами и клетками. Сделано оно было в миниатюре — но, по словам исследователей, для печати сердца обычного размера может быть использована та же самая технология.

Напечатанный орган состоит из жировых клеток пациента, которые были преобразованы в стволовые клетки сердечно-сосудистой мышцы, а затем смешаны с соединительной тканью и помещены в 3D-принтер.

НАДАВ НООР, аспирант университета Тель-Авива: Впервые мы напечатали ткани и клетки из взятого у человека материала и создали такую сложную геометрию сердца. Все сердца, которые были напечатаны раньше, насколько мы знаем, сделаны из синтетических и других материалов, которые были взяты не у самого пациента.

Созданное в израильской лаборатории сердце уже может сокращаться, но пока оно не способно перекачивать кровь. Руководитель проекта надеется на то, что уже через 10 лет в лучших клиниках мира появятся 3D-принтеры, которые смогут печатать человеческие органы и что эта процедура станет обыденным явлением.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2019 года.