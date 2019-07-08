Guardian: он плохо служил Великобритании — Трамп ответил на критику британского посла

В ответ на комментарии посла Великобритании в США Кима Дарроха о некомпетентности Дональда Трампа и его администрации американский лидер заявил, что дипломат плохо служил своей стране, сообщает The Guardian. При этом глава МИД Великобритании Джереми Хант поспешил откреститься от слов Дарроха, назвав их его «личным мнением».

Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны посла Великобритании в США Кима Дарроха, который, как стало известно ранее из просочившихся в сеть записок, назвал Дональда Трампа и его администрацию «некомпетентными» и «исключительно неработоспособными», пишет The Guardian.

«Посол плохо служил Великобритании, могу вам это гарантировать. Мы не являемся поклонниками этого человека, — заявил президент США в воскресенье журналистам в штате Нью-Джерси. — Я бы многое мог сказать о нём, но я не стану тратить время».

The Guardian отмечает, что, хотя характеристика Дарроха совпадает с образом Трампа в ряде мировых СМИ, множество британских политиков сочло «позором» обнародование подобных наблюдений высокопоставленного британского дипломатического представителя.

Так, министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту пришлось оправдываться из-за слов посла о ненадёжности Трампа. Кроме того, в британском МИД отметили, что начнут расследование утечки.

«Это было личное мнение. Это не мнение британского правительства. И не моё мнение. Мы продолжаем считать администрацию США под руководством президента Трампа не только высокоэффективной, но и лучшим другом Соединённого Королевства на международной арене», — заявил политик.

Осудил нелестные отзывы об американском лидере и глава Партии брексита Найджел Фарадж, который назвал Дарроха, глобалиста по мировоззрению, «неподходящим человеком на должность посла Великобритании» в США.

Даррох должен был покинуть пост в конце 2019 года, однако, как полагает The Guardian, история с утечкой может вынудить нового британского премьер-министра ускорить поиски его преемника.