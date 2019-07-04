Всё дальше от нормы: MSNBC перечислил июньские «подвиги» Трампа

Словесные перепалки во время визита в Лондон, рукопожатие с Ким Чен Ыном и обвинение в изнасиловании — вот далеко не полный список приключений Дональда Трампа за последний месяц. Как отмечает MSNBC, при нынешней администрации США без скандалов и сенсаций не проходит ни дня.
Президентство Трампа ежедневно создаёт лавину новостей, нарушая одну норму за другой. Прежде чем наш сегодняшний выпуск подойдёт к концу, мы хотим напомнить, сколько всего произошло только за один последний месяц.
Президент начал июнь с государственного визита в Соединённое Королевство. Тогда он отрицал, что назвал (жену принца Гарри. — ИноТВ) Меган Маркл «противной», а в ответ на критику со стороны мэра Лондона Садика Хана назвал его «ужасным» и «законченным неудачником». Потом он заявил, что тысячи людей, вышедших на улицы Лондона в знак протеста против него, на самом деле пришли его поддержать.
Оттуда президент направился в Нормандию. Сидя на кладбище, где похоронены павшие американские герои, он ругал (спецпрокурора. — ИноТВ) Роберта Мюллера и вдобавок сказал вот эти слова о спикере палаты представителей Нэнси Пелоси.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я думаю, она ведёт себя позорно. Она противная, мстительная, ужасная личность. Нэнси Пелоси — это катастрофа. Понятно? Катастрофа. Она ужасный человек. И я скажу вам, как её звать: Нервная Нэнси. Это нервная развалина.
12 июня, вернувшись в Вашингтон, Трамп дал интервью ABC News. Вот что он ответил на вопрос о том, может ли он принять политический компромат от иностранной державы во время выборов 2020 года
ДОНАЛЬД ТРАМП: Если бы из какой-то страны, скажем, из Норвегии, позвонили: «У нас есть информация о вашем оппоненте!» — что ж, наверное, я бы хотел её услышать.
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, главный политический корреспондент ABC News: Вы хотите подобного вмешательства в наши выборы?
ДОНАЛЬД ТРАМП:Это не вмешательство. У них есть информация. Думаю, я бы её принял.
На третьей неделе июня Трамп официально начал кампанию по переизбранию. К той пятнице его противостояние с Ираном обострилось до предела из-за сбитого американского беспилотника. Как сообщается, Пентагон готов был с минуты на минуту начать наступательную военную операцию, когда президент передумал.
Кроме того, писательница Э. Джин Кэрролл обвинила президента Соединённых Штатов в сексуальных посягательствах. Он ответил, что никогда с ней не встречался. Притом что на этой фотографии мы видим их вместе. Юристы квалифицировали предполагаемое нападение как изнасилование. Трамп заявил репортёрам, цитирую: «Она не в моём вкусе».
А когда его обвинили в том, что детей мигрантов на границе держат в ужасных условиях, президент обвинил демократов в нехватке финансирования, а Барака Обаму — в разработке собственной политики разделения семей.
Завершился июнь поездкой на саммит «Большой двадцатки», где Трамп, улыбаясь, сказал Владимиру Путину не вмешиваться в выборы 2020 года. После этого Трамп через Twitter пригласил диктатора Северной Кореи встретиться с ним в демилитаризованной зоне для рукопожатия. Потом отправился туда, пожал Ким Чен Ыну руку и ступил на территорию Северной Кореи.
И всё это — только один месяц президентства Дональда Трампа!
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