DT: Мэй доверяет своему послу и не намерена извиняться за его высказывания о «некомпетентности» Трампа

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что посол страны в США Ким Даррох, нелестно отзывавшийся о Дональде Трампе, по-прежнему пользуется доверием главы правительства и сохранит свой пост, сообщает The Daily Telegraph. Чиновник также отказался приносить извинения от имени госпожи Мэй за заявления Дарроха, называвшего Трампа в своих личных записях «неспособным» и «некомпетентным».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по-прежнему доверяет британскому послу в США Киму Дарроху, нелестно отзывавшемуся в своих записках о Дональде Трампе, и не станет извиняться перед американским лидером за мнение дипломата, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на пресс-секретаря госпожи Мэй.

По данным газеты, пресс-секретарь заявил, что Мэй имеет «полное доверие к своему послу в Вашингтоне», отметив также, что британские послы в целом «дают честные и откровенные оценки политической ситуации в своих странах». Чиновник между тем подчеркнул, что эти оценки не обязательно отражают позицию правительства Великобритании.

На вопрос о том, станет ли премьер-министр приносить извинения за слова посла в США о Трампе, он ответил отрицательно, отмечается в материале.

Как напоминает обозреватель The Daily Telegraph, о мнении господина Дарроха об американском президенте, которого тот называл «неспособным» и «некомпетентным», стало известно из его записок, опубликованных в сети. Как подчёркивает журналист, пресс-секретарь премьер министра назвал утечку «неприемлемой» и подтвердил, что британское правительство начало расследование с целью определить, как она произошла. Вместе с тем, по словам чиновника, господин Даррох будет по-прежнему оставаться на своём посту.

По данным The Daily Telegraph, министерство иностранных дел Великобритании уже признало, что не знает точных масштабов утечки, и не исключило, что вслед за записками Дарроха могут быть опубликованы и другие материалы.